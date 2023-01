Głosowanie na piłkarzy miesiąca w Premier League i La Liga. Gracze FIFA 23 mogą wybierać

Karty drużyny roku to marzenie każdego gracza Ultimate Team, lecz niewielu szczęśliwcom uda się trafić kogoś z tej elitarnej grupy. Dużo bardziej realnie wygląda za to kwestia kart piłkarza miesiąca, na które również społeczność ma wpływ. Można już oddawać głosy na nominowanych z Premier League i La Liga za styczeń.

Piłkarz stycznia w Premier League

To robi się już bardzo powtarzalne. W zasadzie co miesiąc na liście nominowanych do nagrody pojawiają się Bukayo Saka i Marcus Rashford. W poprzednim głosowaniu mieli oni naprawdę solidną konkurencję, przez co ostatecznie wygrał Martin Odegaard. Tym razem jednak wydaje się, że któryś z Anglików po prostu musi zgarnąć statuetkę i otrzymać specjalną kartę.

Rashford w styczniu strzelił w lidze trzy gole. Zawodnik Manchesteru United stał się bardzo regularnym snajperem, a klub tego właśnie teraz potrzebuje. Czerwone Diabły wyszły już z małego kryzysu i zapominają o temacie o nazwie "Cristiano Ronaldo". Wychowanek Rashford pokazuje, że można na nim polegać i nie straszny mu ciężar lidera.

Saka również utrzymuje poziom - styczeń kończy z golem i asystą. To jeden z architektów sukcesu, jakim niewątpliwie jest długo okupowana pozycja lidera Premier League przez Arsenal. Kanonierzy nie zwalniają, a ostatnia wygrana nad United jeszcze bardziej umocniła ich sytuację.

Cichym konkurentem wspomnianej dwójki może być Riyad Mahrez. Trzy gole i dwie asysty Algierczyka przeszły nieco bokiem przy popisach Arsenalu i Manchesteru United. Jednakże City również ma aspiracje na tytuł, co zespół udowodnił niesamowitym powrotem w meczu z Tottenhamem, wygrywając pomimo wstępnego wyniku do przerwy 0:2.

Nominowani z Premier League w styczniu to:

Marcus Rashford ~ Manchester United

Riyad Mahrez ~ Manchester City

Bukayo Saka ~ Arsenal

Dan Burn ~ Newcastle United

Solly March ~ Brighton

David Raya ~ Brentford

Brennan Johnson ~ Nottingham Forest

Piłkarz stycznia w La Liga

W La Liga na szczycie listy nominowanych widnieje nazwisko Karima Benzemy. Francuz budzi się powoli z jesienno-zimowego letargu. W styczniu Real zagrał dwa razy i dwukrotnie to właśnie Benzema trafiał do siatki. Mimo wszystko w głosowaniu stoi za nim przede wszystkim nazwisko, bo wydaje się, że byli zawodnicy, którzy lepiej zaczęli rok.

Alexander Sorloth strzelił na przykład trzy gole, Norweg miewał w swej karierze problemy z regularnością, lecz ten sezon ewidentnie idzie po jego myśli. W FIFA 23 już dwa razy trafiał do drużyny tygodnia. Teraz ma szansę na kartę POTM, ale o głosy nie będzie wcale łatwo.

Nominowany został też Marc-Andre ter Stegen. Niemiec dwukrotnie zachowywał czyste konto, nie wpuszczając w styczniu ani jednego gola w lidze. Nie jest to jednak jedyna bramkarska nominacja, bowiem wyróżniono też Aitora Fernandeza z Osasuny.

Nominowani z La Liga w styczniu to:

Karim Benzema ~ Real Madryt

Marc-Andre ter Stegen ~ FC Barcelona

Alexander Sorloth ~ Real Sociedad

Aitor Fernandez ~ Osasuna

Dani Parejo ~ Villareal

Ivan Rakitić ~ Sevilla

Joselu ~ Espanyol

Swoje głosy na piłkarza miesiąca gracze mogą oddawać na oficjalnej stronie EA Sports.

