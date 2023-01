Tej funkcji brakowało w grze. Twórcy VALORANT w końcu ją dodadzą

Kto nie zna VALORANTA? Od momentu premiery gry jej twórcom, Riot Games, udało wedrzeć się do ścisłej czołówki najpopularniejszych strzelanek na świecie. Tytuł jest także doskonałą płaszczyzną do rywalizacji esportowej, rzucając rękawicę niezwykle popularnemu Counter-Strike’owi. Wkrótce w grze pojawi się niezwykle ważna funkcjonalność.

Zobacz wideo Już wkrótce do popularnej strzelanki od Riot Games trafi niezwykle ważna funkcjonalność. Gracze VALORANTA zyskają możliwość zapisywania oraz odtwarzania powtórek swoich spotkań.

Fenomenalny sukces

VALORANT zadebiutował w czerwcu 2020 roku. Gra otrzymała od społeczności ogromny kredyt na zaufania, wszak to Riot Games odpowiada za stworzenie ogólnoświatowego hitu League of Legends. Firma zdecydowanie to wykorzystała, wszak aktualnie o grze możemy mówić jako o kolejnym globalnym fenomenie.

W styczniu 2023 VALORANTA, zgodnie z danymi zebranymi przez portal Tracker.GG, uruchomiło przeszło 16 milionów osób z całego świata. Ponadto tytuł jest niezwykle popularny na Twitchu, gdzie jest jedną z najchętniej oglądanych kategorii. Liczby jednak mogą wciąż wzrosnąć, wszak począwszy od 2023 roku ruszają rozgrywki o formacie ligowym dla najlepszych drużyn z całego świata.

Ważna funkcjonalność

Niezwykle liczna społeczność graczy wkrótce będzie mogła skorzystać z ważnej funkcjonalności. Do gry komputerowej ma bowiem trafić system powtórek. Ten pozwoli nie tylko jeszcze raz przeżyć swoje najlepsze akcje, lecz także na analizę i poprawę zagrań w newralgicznych sytuacjach.

Kiedy replaye pojawią się w grze? Tego nie sprecyzowano. Anna Donlon, znana także jako Riot SuperCakes ujawniła, że powtórki są w trakcie projektowania, zupełnie jak wiele innych problemów. Dokładną datę wprowadzenia aktualizacji poznamy zapewne, gdy prace będą bliższe finalizacji.

