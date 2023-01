Nie wzięli Polaka i mogą żałować. Nieudany transfer amerykańskiej drużyny CS:GO

Na początku 2022 roku Team Liquid zdecydował się wymienić snajpera w swoim składzie CS:GO. Amerykańska organizacja zdecydowała się na Josha "oSee'go" Ohma, choć dużo mówiło się o zainteresowaniu Miłoszem "mhL'em" Knasiakiem. Z perspektywy czasu można mieć wątpliwości, czy "Rumaki" dobrze zrobiły, biorąc Amerykanina, a nie Polaka.

Team Liquid popełnił błąd?

Początki "oSee'go" w składzie Liquid były naprawdę niezłe. Organizacja postawiła na wyróżniającego się w regionie, młodego snajpera. Ohm znał amerykańskie drużyny. Na pewno łatwiej przyszło mu też znaleźć wstępny język z prowadzącym drużyny, Nicholasem "nitr0" Canellą. Jednakże szybko przyszła twarda weryfikacja. Wyszło na to, że "oSee" ma spore braki i wcale nie jest tak pewnym elementem nowej ekipy.

Ohm zagrał solidnie w 15. sezonie ESL Pro League i turnieju RMR do PGL Major Antwerpia 2022. Widocznie słabiej poszły mu już zasadnicze fazy belgijskiego turnieju, gdzie nie potrafił realnie pomóc drużynie. W okresie wakacyjnym znów "oSee" pokazał się z lepszej strony na IEM Kolonia 2022 i fazie grupowej BLAST Premier Fall. IEM Rio 2022 poszedł mu akceptowalnie, lecz na pewno nie można postawić przy nim dużego plusa. Po brazylijskim, esportowym karnawale zaczął się stopniowy zjazd formy Ohma.

Team Liquid skończył BLAST Premier Fall na półfinałach, ale w światowych finałach cyklu zajął drugie miejsce. Snajper przeplatał dobre mecze ze słabymi. W finale przeciwko G2 wypadł słabo, choć trzeba mu oddać, że bardzo przysłużył się w drodze "Rumaków" do finałowej dwójki. Tyle, że z "oSee'm" jest jak z tykającą bombą. Nigdy nie wiesz, kiedy wybuchnie. W 2022 roku utrzymywał przeciętny rating 1.02, grając z zespołami z TOP 20 światowego rankingu. Na tak wysokim poziomie wahania tego rozmiaru są nieakceptowalne.

I tu pojawia się pytanie - czy Team Liquid dobrze postąpił, wybierając "oSee'go" ponad "mhL'a". Plotki o transferze potwierdził po czasie Alex "Mauisnake" Ellenberg. Keith "NAF" Marković ze składu "Rumaków" wytypował nawet Knasiaka jako talent przed rozpoczynającym się sezonem w 2022 roku. Wszystko wskazywało więc na to, że Polak był rozważaną opcją przez Liquid. Rzekomo w razie fiaska negocjacji z Ohmem, to właśnie Knasiak miał być kolejnym celem amerykańskiej organizacji.

Ostatecznie połowę poprzedniego roku "mhL" spędził w MOUZ NXT, a następnie trafił do Endpoint, gdzie jest do teraz. Snajper czyni stopniowy progres, dowożąc równe liczby. Oczywiście gra na niższym poziomie niż Ohm, lecz przeskok wcale nie musiałby przytłoczyć Knasiaka. Od 2019 roku jest aktywnym graczem na scenie CS:GO. To żaden żółtodziób, choć ma dopiero 20 lat.

Możemy tylko gdybać, ale prawda jest taka, że Team Liquid nie może być w pełni zadowolony z doboru "oSee'go", który zaczyna 2023 rok od słabiutkich spotkań na BLAST Premier Spring. Czołowa formacja amerykańskiej sceny CS:GO czeka na jakikolwiek duży tytuł od lipca 2019 roku, kiedy to wygrała IEM Chicago. Niedługo cierpliwość do niestabilnego Ohma może się skończyć, a wtedy znowu organizacja będzie miała ból głowy ze znalezieniem nowego snajpera.

