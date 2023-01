Karta warta miliony. Ronaldinho zdominuje boiska FIFA 23

Kolejne sześć kart Ikon TOTY trafiło do Ultimate Team w FIFA 23. Przecieki i plotki odnośnie nazwisk z drugiej grupy w zasadzie się sprawdziły. Na jej czele stoją Ronaldinho i Gerd Müller, których statystyki wyglądają wprost obłędnie.

Kart Ikon TOTY w FIFA 23 coraz więcej

W ostatnich tygodniach Ultimate Team wręcz zalewają nowe karty specjalne. Praktycznie nie ma dnia, żeby w grze nie było jakiejś nowości. EA kuje żelazo, póki te jest gorące. Tyczy się to również konceptu kart Ikon TOTY, które bardzo spodobały się graczom.

Już ich pierwsza seria była intrygująca, lecz teraz trafy mogą być jeszcze ciekawsze. Wszystko za sprawą karty Ronaldinho, którą już można uznać za jedną z najlepszych w całej grze. W tej wersji Brazylijczyk po prostu nie ma żadnych wad - może grać na trzech różnych pozycjach, jest szybki i zwinny, przy czym posiada również unikalny styl biegu, współgrający idealnie z pięcioma gwiazdkami sztuczek. Podania i sztuczki też są zresztą niczego sobie.

Zdobycie Ronaldinho to jak trafienie w totka, bowiem kosztuje on obecnie na rynku około 10 milionów monet. Zdecydowanie wybija się on na tle innych Ikon TOTY. Mimo wszystko pozostali piłkarze z drugiej grupy również prezentują się naprawdę dobrze. Gerd Müller ma wyjątkowo zbalansowane umiejętności. Zastrzyk dodatkowych punktów uczynił z kolei Alessandro Neste czy Claude'a Makelele dużo bardziej użytecznymi wariantami, aniżeli w przypadku ich klasycznych wersji. Obecnie trafienie jakiejkolwiek karty Ikony TOTY gwarantuje zysk w wysokości przynajmniej 600 tysięcy monet.

Pierwszą kartę Ikony TOTY otrzymał też w końcu jeden z bramkarzy. Jest nim Edwin van der Sar, który już w standardowych odsłonach był bardzo lubiany przez graczy. Teraz, kiedy ulepszono go jeszcze bardziej, Holender najpewniej jest najlepszym golkiperem w grze obok Lwa Jaszyna i wersji TOTY Thibaulta Courtois.

Karty z drugiej grupy Ikon TOTY to:

Ronaldinho (95)

Gerd Müller (95)

Alessandro Nesta (94)

Claude Makelele (92)

Edwin van der Sar (92)

Ashley Cole (91)

