Okienko transferowe na polskiej scenie CS:GO. Fala zmian na starcie sezonu

Fani polskiego CS:GO chcieliby uwierzyć, że wreszcie region stanie na nogi i ten sezon przełamie okres paroletniej posuchy. W czołowych polskich ekipach doszło do zmian, które mają ustabilizować ich poziom. Kolejne rotacje być może są już w planach, ale część zespołów stworzyła już swoje składy na 2023 rok.

Transfery na polskiej scenie CS:GO

Najpierw wypada wymienić drużyny, które zdecydowały się przystąpić do kolejnego sezonu bez zmian. Są to Permitta Esports, AGO oraz UNGENTIUM. Wynika to jednak po części z faktu, iż każda z nich dokonywała pewnych rotacji w drugiej połowie 2022 roku. Parę miesięcy to za wcześnie na weryfikację, choć odnośnie AGO krążą już pewne plotki, jakoby organizacja miała w planach przebudowę drużyny od podstaw. Żadnych rotacji nie dokonano także w damskiej ekipie NAVI Javelins.

Największym transferem polskiej sceny było zdecydowanie podpisanie Aleksandra "hadesa" Miśkiewicza przez 9INE. Polski snajper wraca "na stare śmieci" po półtorarocznej przygodzie z zagranicznymi zespołami. Jako zawodnik ENCE, Miśkiewicz grał na najwyższym poziomie, biorąc udział w dwóch Majorach (półfinał na PGL Major Antwerpia 2022). Z czasem jednak jego forma stała się bardzo zmienna, przez co fińska marka odesłała go na ławkę. 2022 rok "hades" kończył na wypożyczeniu w Finest, lecz nie przyniosło ono oczekiwanych rezultatów, a sama organizacja wycofała się ze sceny CS:GO.

Odsunięty z 9INE na rzecz "hadesa", Grzegorz "SZPERO" Dziamałek, trafił do Anonymo. Jako doświadczony prowadzący ma nadać drużynie nowy styl. Początki kapitana są dość trudne, bo "Anonimowi" nie radzą sobie najlepiej. Niewątpliwie wszystko potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby się ze sobą dogryźć.

Nowe domy znaleźli też niektórzy gracze rozbitego składu MAD DOG'S PACT. Bartosz "bnox" Niebisz - przynajmniej tymczasowo - wylądował w Illuminar Gaming, które przywróciło do aktywnej gry Błażeja "zaNNNa" Bączkowskiego. Wieloletni kapitan PACT, Dawid "lunAtic" Cieślik, został z kolei prowadzącym HONORIS. Reszta zawodników szuka stabilnych drużyn, choć Sebastian "fr3nd" Kuśnierz zaangażował się w projekt międzynarodowej sklejki Let us cook, w której gra obecnie również Janusz "Snax" Pogorzelski.

Reszta zmian na polskiej scenie CS:GO dotyczyła niżej rozstawionych lub nieregularnych składów. Lista dokonanych transferów prezentuje się następująco:

Aleksander "hades" Miśkiewicz ~ 9INE

Dawid "lunAtic" Cieślik ~ HONORIS

Bartosz "bnox" Niebisz ~ Illuminar Gaming

Grzegorz "SZPERO" Dziamałek ~ Anonymo

Błażej "zaNNN" Bączkowski ~ Illuminar Gaming (przywrócony)

Sebastian "fr3nd" Kuśnierz ~ Let us cook

Janusz "Snax" Pogorzelski ~ Let us cook

