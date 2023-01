Dwie zapomniane Ikony w FIFA 23. Gracze czekają na nie od miesięcy

Były zapowiedzi. Pojawiały się znaki i wymowne akcenty. Na niektóre poszlaki wpadli sami gracze. A Davida Villi i Alfredo Di Stefano w FIFA 23 jak nie było, tak nie ma. Czy EA zapomniało już kompletnie o dodaniu tych dwóch panów do gry?

David Villa i Alfredo Di Stefano wciąż poza FIFA 23

Pierwsze informacje o debiucie w roli Ikon Villi i Di Stefano pojawiły się już w czerwcu minionego roku. W FIFA 22 pojawiło się nawet tematyczne tifo przedstawiające Villę EA w zasadzie więc potwierdziło te doniesienia. Dwóch Hiszpanów miało powiększyć grono Ikon.

Temat Di Stefano był o tyle interesujący, że w swojej karierze grał on oficjalne mecze dla reprezentacji Hiszpanii i Argentyny. Z tego względu część graczy przypuszczała, iż jego karta może mieć przypisane dwie narodowości. To z kolei poszerzałoby mechanikę zgrania o zupełnie nowy aspekt, czyniąc Di Stefano bardzo uniwersalnym zawodnikiem w tej kwestii.

Do FIFA 23 trafiły już trzy nowe Ikony. Są nimi Jairzinho, Xabi Alonso oraz Gerd Müller. Jednakże tej tak głośno zapowiadanej hiszpańskiej dwójki wciąż brak. To o tyle zaskakujące, że w okresie listopada i grudnia dużo kręciło się wokół dodatku na mistrzostwa świata. Któż pasowałby do tej zawartości lepiej niż David Villa - mistrz świata z RPA i król strzelców tego turnieju. Tematyczna karta Hiszpana była czymś stworzonym pod taką płaszczyznę.

Ani Villa, ani Di Stefano nie pojawili się jednak w mundialowym dodatku. Nic nie zapowiada również ich rychłego wprowadzenia teraz. Trwa okres związany z drużyną sezonu i EA nie będzie się skupiać mocniej na innych kartach przez przynajmniej kilka tygodni.

I tak temat stanął w martwym punkcie. W Ultimate Team w FIFA 23 pojawia się morze wysoko ocenionych kart. Debiut Villi i Di Stefano dosłownie zostałby przez nie przyćmiony. Ale skoro gracze już odkryli wirtualny wygląd Di Stefano, to czy jest jeszcze sens, aby dalej czekać z odkryciem wszystkiego? Chyba nie tak to wszystko miało finalnie wyglądać, bo gracze już powoli zapominają o obydwu Ikonach.

