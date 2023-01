Nowość w europejskim League of Legends. Z tej zmiany skorzystają profesjonalni gracze

Nowy sezon oznacza dla profesjonalnych zawodników występujących w regionie EMEA sporo nowości. Jak możemy dowiedzieć się także z niedawnego wpisu na mediach społecznościowych, Riot Games zdecydowało się na wprowadzenie Champions Queue. Specjalna kolejka to okazja dla najlepszych zawodników, aby szlifować swoje umiejętności także podczas samodzielnej gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl na EA Sports Women's Football Summit

Champions Queue pojawi się w Europie

Champions Queue to innowacyjny pomysł Riot Games dedykowany najlepszym zawodnikom League of Legends w poszczególnych regionach. Polega on na wprowadzeniu specjalnej kolejki rankingowej, do której dostęp mają wyłącznie profesjonalni zawodnicy oraz najlepsze drużyny z danej części świata. Funkcjonalność już wkrótce trafi także do regionu EMEA.

O implementacji Champions Queue w Europie dowiedzieliśmy się za pośrednictwem oficjalnego ogłoszenia od twórców gry. Zmagania zostaną podzielone na trwające około 30 dni sezony zgodnie z następującym harmonogramem:

Split 1: 24 stycznia - 23 lutego,

Split 2: 28 lutego - 31 marca,

Split MSI: informacje będą podane,

Split 3: 30 maja - 30 czerwca,

Split 4: 4 lipca - 11 sierpnia.

Możliwość rywalizacji w Champions Queue na początku otrzymają zawodnicy LEC oraz akredytowanych europejskich lig regionalnych, w tym Ultraligi, zarówno z głównego składu, jak i rezerwowi. Dodatkowo prawa otrzymają byli zawodnicy LEC, którzy grali przynajmniej jeden sezon i w bieżącym lub minionym sezonie osiągnęli rangę Grandmastera lub wyższą.

Zacięta walka o fotel lidera. Za nami 12 kolejek Ekstraklasa Games PRO

W Ameryce się nie sprawdziło

Champions Queue początkowo wprowadzono w regionie Ameryki Północnej, dopuszczając do gry zawodników z LCS-a oraz akademii, a także najlepszych graczy kolejki rankingowej. Jak się jednak okazało, kolejka dedykowana najlepszym prędko przestała cieszyć się zainteresowaniem ze strony graczy.

Motorem napędowym do gry miały być nagrody finansowe. Mimo wszystko to nie wystarczało, a momentami oczekiwanie na rozpoczęcie gry było liczone w długich godzinach. Być może na Starym Kontynencie Champions Queue przyjmie się lepiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę podekscytowane reakcje profesjonalnych zawodników.

Nadchodzi finał Polish F1 Series. Święto simracingu w Gdańsku