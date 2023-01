Nadchodzi finał Polish F1 Series. Święto simracingu w Gdańsku

Początek roku jest dla wielu czasem przebudzenia, powolnego wkraczania w rzeczywistość pracy nad wdrażaniem postanowień. Inaczej ma się jednak rzecz w przypadku świata simracingu, tu wszystko działa na pełnych obrotach. A jeśli chodzi o Polish F1 Series - najbardziej prestiżową serię wirtualnej Formuły 1 w Polsce - pora na moment iście kulminacyjny: Finały piątego sezonu w gdańskim Kinguin Esports Lounge.

Topowe nazwiska

To, co wyróżnia Polish F1 Series, to niezmiernie wysoki poziom sportowy. W piątym sezonie uczestniczy każdy liczący się zawodnik z Polski, wliczając Tomasza Poradzisza i Piotra Stachulca - kierowców, zakontraktowanych przez esportowe dywizje stajni Alfa Romeo i Haas F1 Team. Polish F1 Series to jedyna krajowa seria, w której ściga się duet siedemnastolatków, skupiających się na co dzień na F1 Esports - oficjalnym, licencjonowanym czempionacie. Poza Tomaszem i Piotrem, stawkę PFS tworzą między innymi: Patryk Krutyj, Jakub Rzeszut czy Olaf Soćko - każdego z nich zalicza się już teraz do czołówki europejskiego ścigania, co tworzy z Polish F1 Series obszar zaciętej walki o pozycje.

Finały zwieńczeniem zaciętego sezonu

Piąty sezon Polish F1 Series inicjuje seria 12 wyścigów online, rozgrywanych od końca października 2022 roku do pierwszych dni stycznia 2023 roku. Po kilku pechowych rundach Tomasza Poradzisza na początku sezonu kierowca Alfa Romeo F1 Team i potrójny mistrz Polish F1 Series zaczął odrabiać straty w sprinterskim tempie. Podczas kolejnych sześciu rund cyklu PFS, trzykrotny mistrz serii nie zszedł z podium, czterokrotnie przy tym wygrywając. Jego przewaga nad kolejnym kierowcą nie jest jednak bezpieczna - cieniem Poradzisza stał się weteran simracingowej walki, Patryk Krutyj z Red Bulla. Za nimi również jest dość ciasno, realną walkę o trzecią lokatę może jeszcze stoczyć aż czterech kierowców: Olaf Soćko (Ferrari), Jakub Rzeszut i Piotr Stachulec (Haas F1 Team) i Szymon Łukomski (Mercedes). Tak zarysowana czołówka gwarantuje ni mniej ni więcej tyle: Finały Polish F1 Series przeobrażą się w spory oktagon, w którym zawodnicy zostawią wszystkie swoje siły.

Struktura finałów

Finałowy weekend Polish F1 Series tworzony jest w oparciu o trzy rundy wyścigowe, rozstrzygające kwestię mistrzostwa. Dodatkowo, pomiędzy klasycznymi sesjami wyścigowymi pojawią się dwie walki na dystansie sprintu, znane ze świata Formuły 1. Te staną się szansą na dodatkowe zdobycze punktowe, tak kluczowe na finiszu rywalizacji. W towarzystwie rywalizacji esportowej finałowy weekend Polish F1 Series zaoferuje przybywającym widzom dodatkowe atrakcje: Na miejscu powstanie między innymi strefa sygnowana logiem marki realme, która jest partnerem finałów Polish F1 Series. Całe wydarzenie odbywać się będzie na terenie Kinguin Esports Lounge w gdańskiej Galerii Metropolia. Otwarcie eventu nastąpi w sobotę o godzinie 12:30, a wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny.

O Polish F1 Series

Polish F1 Series skupia najlepszych zawodników z całej Polski, rywalizujących w grze F1 22 od EA Sports. Polish F1 Series to profesjonalne, elitarne rozgrywki, które pozwalają kierowcom pokazać swoje umiejętności na najwyższym szczeblu. Obecnie trwa piąty sezon rywalizacji, w którym udział biorą m.in. zaliczani do światowej czołówki Tomasz Poradzisz i Piotr Stachulec, zawodnicy znani z oficjalnej serii wyścigowej F1 Esports.

