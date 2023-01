Znane i lubiane karty wracają do FIFA 23. Pierwsza prosto z Serie A

Mamy już styczeń, ale wygląda na to, że to jeszcze nie za późno na wprowadzenie kart Zawodników Meczu do FIFA 23. W ramach tego nieco zapomnianego cyklu wyróżnienia otrzymują piłkarze, którzy walnie przyczynili się do przechylenia szali zwycięstwa na stronę swojego zespołu w określonym meczu. W tym roku jako pierwszy kartę otrzyma Edin Džeko.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl na EA Sports Women's Football Summit

Edin Džeko z kartą Zawodnika Meczu w FIFA 23

Karta Zawodnika Meczu trafiła do Džeko za spotkanie o Superpuchar Włoch, które Inter zagrał z Milanem. Nie dość, że był to bezpośredni mecz o trofeum, to jeszcze zmierzyły się w nim kluby dwóch odwiecznych rywali. Ostatecznie to Inter cieszył się ze zwycięstwa, pewnie wygrywając 3:0.

Džeko niewątpliwie był niewygodnym piłkarzem dla defensywy Milanu, która sobie z nim nie radziła. Bośniak swoim golem podwyższył prowadzenie Nerazzurrich jeszcze w pierwszej połowie. I choć mawia się, że wynik 2:0 jest niebezpieczny, tak Inter nie tylko utrzymał komfortowy rezultat, a nawet w końcówce go powiększył.

Ruszają esportowe Mistrzostwa Polski. Zagrają najlepsi zawodnicy Teamfight Tactics

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

EA nagrodziło Džeko specjalną kartą, co oficjalnie zwiastuje, że cykl MOTM wróci do serii, choć od premiery FIFA 23 minęły już niemal cztery miesiące. Problemem tych wersji zawsze były względnie niskie statystyki wyróżnionych zawodników i ponownie tak się może wydarzyć. Gra jest już na późnym etapie i wypadałoby w jakiś sposób podrasować karty Zawodników Meczu, aby nie były jedynie opcjami do sprzedaży czy SBC.

Na razie twórcy nie podali konkretnego terminu wyjścia pierwszy kart MOTM w FIFA 23. W tym momencie gracze będą skupieni na wydarzeniu związanym z Drużyną Roku, kiedy to zawsze do gry trafiają najlepsze karty w Ultimate Team, którymi spokojnie można grać przez długie miesiące. Choć więc Džeko otrzymał już namacalną kartę do swoich rąk, tak na tą z wirtualnych boisk będzie musiał jeszcze poczekać.

Gracz broni niedocenianego trenera "Przyjrzysz się i zrozumiesz, ile pracy wkłada"