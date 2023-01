Ruszają esportowe Mistrzostwa Polski. Zagrają najlepsi zawodnicy Teamfight Tactics

Organizowany przez FRENZY, turniej w Teamfight Tactics to szansa dla najlepszych polskich zawodników na zdobycie nagród z puli 26?000 złotych, ale przede wszystkim na awans do rozgrywek na poziomie europejskim. W zmaganiach ponownie zobaczymy najlepszych zawodników takich jak ubiegłoroczny uczestnik mistrzostw świata – Nadim "Lelouch" Maani, Bartek Zbroja (AGO Zbrojson), Alan Biały (Aki) oraz triumfator poprzedniego sezonu - Jakub "Kubixon" Warzecha. Start pierwszej kolejki odbędzie się 19 stycznia o godz. 19:00 a transmisję można śledzić na kanałach Polsat Games w telewizji i Internecie.

Uczestnicy

Do zmagań o tytuł mistrza i nagrody z puli 26?000 złotych stanie 16 najlepszych polskich zawodników. Bezpośredni awans do turnieju zagwarantowała sobie czwórka najlepszych zawodników ubiegłego sezonu Ultraligi TFT – Vicer, Zbrojson, Aki i Kubixon. Z otwartych kwalifikacji do turnieju dostali się FiffeK, Kacpersky, stinkyabuser, Stanumyslu, Left oraz Traviscwat. Natomiast pozostałe miejsca przypadły najlepszym zawodnikom rankingu EUW, wśród których znaleźli się Shircane, Kubek5, Simplywojtek, Shreddin, EUNE: Spoti. Stawkę uzupełnił wspomniany wcześniej Lelouch, otrzymując automatyczną kwalifikację za awans na mistrzostwa świata.

Format rozgrywek

Format rozgrywek zakłada podział ligi na trzy główne etapy, dzięki czemu gracze będą nagradzani za czołowe miejsca a Ci, którym powinie się noga będą mieli szansę na rewanż. W pierwszej fazie (karuzeli), szesnastu graczy zostanie losowo podzielonych na dwie grupy, w ramach których będą rozgrywać po dwie gry przez cztery dni rozgrywek. W zależności od zajętego miejsca, zawodnicy otrzymają odpowiednią liczbę punktów w klasyfikacja grupowej. Na koniec pierwszej fazy, dwóch najlepszych graczy z każdej grupy awansuje od razu do fazy trzeciej, a zawodnicy z miejsc siódmych i ósmych odpadną z turnieju. Pozostali gracze awansują do fazy drugiej (Bitwy). Ten etap potrwa dwa dni i na przestrzeni ośmiu meczów wyłoni czterech najlepszych graczy, którzy dołączą do pozostałej czwórki wyłonionej w fazie karuzeli.

Faza trzecia, czyli Wielki Finał potrwa jeden dzień i zakończy się wyłonieniem mistrza polski w TFT. Co więcej czterech najlepszych zawodników zagwarantuje sobie miejsca w kolejnym sezonie turnieju, a w trakcie turnieju zawodnicy będą też walczyć o miejsca w Golden Spatula Cup.

Organizacja

Za realizację turnieju, transmisję na żywo oraz komunikację projektu odpowiada FRENZY przy oficjalnym wsparciu ze strony Riot Games. W tym sezonie za komentarz i analizę odpowiedzialni będą: Cezary "BlackFireIce" Cholewski, Maciej „Kezman" Gramacki, Michał "Bialito" Biały i Piotr „CzarnyPiotruś" Barański.

„Polscy zawodnicy są w czołówce najlepszych graczy w Teamfight Tactics, a turniej Ultraliga Mistrzostwa Polski w TFT są dla nich trampoliną do rozgrywek na poziomie międzynarodowym. Aby zapewnić im najlepszy poziom do rywalizacji, cały czas podnosimy poprzeczkę jeżeli chodzi o realizację i produkcję turnieju. Potencjał w zawodach i zawodnikach, dostrzega Riot Games, który w tym roku w trakcie Media Day’u zorganizował dla zawodników szkolenia z psycholożką esportową Urszulą 'Xirreth' Klimczak." – dodał Bartłomiej Zawadzki, manager odpowiedzialny z projekt Ultraliga TFT.

Najświeższe informacje z rozgrywek można śledzić na kanałach Ultraliga na Facebooku, Twitterze i Instagramie, a sam turniej będzie transmitowany w każdy czwartek od godz. 19:00 na kanale Polsat Games oraz w Internecie na platformie Twitch i YouTube.

