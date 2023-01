Skandal na ważnym turnieju CS:GO. Zawodnik nie został dopuszczony do gry na dzień przed startem

Dzisiejsze doniesienia odnośnie fazy grupowej BLAST Premier Spring oburzyły społeczność Counter-Strike'a. Zmuszony do znalezienia zmiennika FaZe Clan nie zagra na turnieju z Kristianem "k0nfigiem" Wienecke. W ostatniej chwili organizatorzy nie zezwolili na udział w rywalizacji Duńczyka. Drużyna została na lodzie, a swój pierwszy mecz gra już w piątek.

BLAST pokrzyżował plany FaZe Clanu

Nowy rok zaczyna się dla CS:GO od kilku drażliwych skandali. Najpierw opinii publicznej podpadło Astralis, podpisując kontrakt z Nicolaiem "HUNDENEM" Petersenem, który dołączył do sztabu organizacji. Duńczyk to prawdziwa persona non grata w esportowych kręgach, lecz Astralis postawiło na swoim, co nie przysporzyło im nowych fanów, a wręcz zabrało tych starszych. O temacie niechlubnego transferu pisaliśmy w oddzielnym artykule.

Teraz z kolei to powszechnie lubiany BLAST trafił pod ogień krytyki. Wszystko za sprawą niespodziewanej decyzji odnośnie składu FaZe Clanu na BLAST Premier Spring w Kopenhadze. Amerykańska organizacja została zmuszona do znalezienia sobie zastępcy za Haavarda "raina" Nygaarda, który wypadł z dyspozycji przez narodziny dziecka. Do FaZe miał okazyjnie dołączyć Kristian "k0nfig" Wienecke. I gdy wszystko było już praktycznie dopięte na ostatni guzik, do akcji wszedł BLAST.

Organizatorzy zabronili "k0nfigowi" gry w FaZe. Wszystko za sprawą zarejestrowania go jako rezerwowego Heroic, z którym zagrał na BLAST Premier World Final 2022. Co ciekawe, jeden z przedstawicieli Heroic zaznaczył, że organizacja nie ma problemu z ewentualnym występem Wienecke w FaZe. Zawodnik amerykańskiej marki Russel "Twistzz" van Dulken dorzucił do ognia, sugerując, iż BLAST wcześniej zezwolił na taki manewr, a teraz nagle się z tego wycofał.

FaZe Clan pod ścianą

FaZe Clan ma problem. Zarejestrowanym rezerwowym w ich przypadku jest Olof "olofmeister" Kajbjer, tyle że Szwed nie zdoła dojechać do Kopenhagi na czas. Sam przyznał, że bardzo zaskoczył go obrót spraw i nie był nawet informowany o statusie zmiennika na ten turniej.

Według portalu Dust2.us, na decyzję BLAST mogły wpłynąć sprzeciwy ze strony innych uczestników. Nie wiadomo jednak, kto dokładnie mógł być nieprzychylny manewrowi FaZe, skoro nie było to Heroic. Niemniej społeczność CS:GO jest mocno oburzona rozwojem wydarzeń, stając murem za pokrzywdzoną drużyną.

Wienecke został nawet dostrzeżony razem ze składem FaZe w trakcie dnia dla mediów z sesją zdjęciową. W tym momencie wydaje się, że FaZe Clanowi pozostaje zagrać ze swoim trenerem w roli zawodnika. Robert "RobbaN" Dahlström był już raz do tego zmuszony, ale miało to miejsce w... 2016 roku. Taki obrót spraw może mocno osłabić zespół i zepsuć cały plan na fazę grupową BLAST Premier Spring.

Swój pierwszy mecz FaZe Clan zagra w piątek o 12:00 przeciwko Complexity. Spotkanie to otworzy zmagania w Grupie B BLAST Premier Spring.

