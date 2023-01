Jeden rabin powie "tak", a inny powie "nie". Kaka podzielił graczy FIFA 23

Od kiedy Kaka pojawił się w serii FIFA jako Ikona, graczom trudno jest go jasno sklasyfikować. Zazwyczaj trafienie w paczce tak elitarnej karty któregokolwiek z Brazylijczyków oznacza ogromne korzyści, lecz przy legendzie Milanu zawsze krążą pewne wątpliwości. W FIFA 23 dyskusja na jego temat jeszcze bardziej się nasiliła.

Zmienne opinie o karcie Kaki w FIFA 23

W FIFA 23 Kaka ma trzy klasyczne wersje karty - podstawową, średnią oraz prime. W teorii każdy kolejny poziom powinien się wiązać z wyraźnym przeskokiem jakości, ale w przypadku Brazylijczyka nie do końca to się sprawdza. Wyraźny i pozytywny wzrost statystyk można odczuć dopiero przy najlepszej odsłonie karty.

Wersja podstawowa to po prostu solidny piłkarz w standardach Ultimate Team. Kosztuje poniżej 200 tysięcy monet i na portalu FUTBIN ma dużą przewagę pozytywnych ocen nad negatywnymi (1314/176). Inaczej jest w przypadku poziomu średniego - tu z niewiadomych przyczyn obniżono tempo zawodnika, a to nie mogło spodobać się graczom. Jednak obie te wersje nie są zbyt pospolite, zwłaszcza, kiedy w styczniu składy są wypchane znacznie mocniejszymi opcjami. Napięta dyskusja dotyczy wersji prime.

Nasiliło ją wyjście SBC o takową kartę Kaki. To dość spora inwestycja dla każdego potencjalnego zainteresowanego, gdyż na wyzwanie należy przeznaczyć ponad 600 tysięcy monet. Wymagania to:

skład z brązowych kart

skład z srebrnych kart

skład o ocenie 84 + karta in-form

skład o ocenie 85 + karta in-form

skład o ocenie 87

skład o ocenie 88

I tu pojawia się zasadnicze pytanie - warto czy nie? Opinie są bardzo podzielone. Część graczy twierdzi, że dzięki zwiększonemu tempu Brazylijczyk stał się użyteczny w grze. Reszta statystyk wydaje się być na przyzwoitym, zbalansowanym poziomie, ale dużo zarzutów odnośnie Kaki dotyczy jego strzałów, a to bardzo istotny aspekt. Do tego zawodnik ma przypisaną tylko jedną pozycję - środkowego pomocnika ofensywnego. Nie podpasuje on więc pod każdą formację.

Dużo osób zraża się do karty prime po miernych doświadczeniach ze słabszymi wersjami Kaki. Przede wszystkim tą średnią, która, jak już wspominaliśmy, wydaje się być po prostu pomyłką. Na koniec dnia i tak każdy gracz może na własnej skórze przekonać się o jakości Brazylijczyka, bo w różnych składach, przy innych wytycznych oraz w danych okolicznościach może on wypadać lepiej lub gorzej. Na FUTBIN wykaz ocen w stosunku pozytywnych do negatywnych to 2907/602. Niemniej to bardzo ciekawy przypadek karty, która aż tak wyraźnie podzieliła społeczność Ultimate Team.

