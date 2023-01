Czołowi polscy gracze VALORANTA zmienili barwy. Oto, gdzie zagrają w 2023 roku

Podczas gdy na esportowej scenie CS:GO transferowe okienko przebiegło wyjątkowo spokojnie, VALORANT zaserwował mnóstwo przetasowań. Co ważne, w wielu przypadkach ich bohaterami byli Polacy. Gdzie zagra mistrzowski duet z Acend? Komu zupełnie nie wyszły przenosiny do saudyjskiej organizacji? Te wszystkie informacje i wiele więcej zebraliśmy w tym artykule, by podsumować wszystkie ruchy najważniejszych polskich graczy VALORANTA.

Czterech Polaków w najwyższej klasie rozgrywkowej

Z mistrzowskiego składu Acend z VALORANT Champions 2021 w organizacji nie pozostał już nikt. Tyczy się to również polskiego duetu, który miał okazję świętować zwycięstwo na pierwszych w historii mistrzostwach świata w VALORANCIE. W ciągu minionego roku odszedł z niej Aleksander "zeek" Zygmunt, a Patryk "starxo" Kopczyński doczekał do momentu wygaśnięcia umowy i również poszedł w swoją stronę.

Zygmunt zagra w Team Heretics, choć pierwsze poważniejsze mecze ma już za sobą. Wraz ze składem zagrał w listopadzie na VALORANT India Invitational w Hyderabad. Skład zajął tam drugie miejsce, przegrywając w finale z Paper Rex. Prawdziwa zabawa dopiero jednak się zaczyna, bo przed "zeekiem" pierwszy sezon spędzony od deski do deski w barwach Heretics. Priorytetem dobre występy w VCT 2023: EMEA League - regionalnej europejskiej lidze.

Kopczyński też pojawi się w tych rozgrywkach wraz ze swoim KOI. Kilka dni po rozstaniu z Acend "starxo" potwierdził, że znalazł już sobie nową drużynę. W VCT 2023: EMEA League wystąpi też dwóch innych Polaków. W Vitality pozostaje podpisany przez organizację w listopadzie Michał "MOLSI" Łącki. Bardzo ciekawie wygląda też pozycja Maksa "kamyka" Rychlewskiego w fnatic, który będzie czwartym reprezentantem Polski w EMEA.

Nowy polski akcent w Acend

Przed kilkoma dniami Acend ogłosiło swój nowy zespół i wyszło na to, że marka pozostanie z polskim akcentem w VALORANCIE. Nowym zawodnikiem organizacji został Kamil "baddyG" Graniczka. Odświeżony skład rywalizuje obecnie w VALORANT Challengers East: Surge, a wiec niższej rangą ligi dla Europy Wschodniej.

Warto też wspomnieć o zaangażowaniu Polaka w nowy projekt MOUZ. Niemiecka organizacja jest na scenie VALORANTA dopiero od kilku miesięcy, ale na początku 2023 roku postanowiła sprowadzić do siebie Dawida "Filu" Czarneckiego. 18-latek staje się małym, esportowym obieżyświatem - w swojej krótkiej karierze zaliczył już epizody w hiszpańskich Movistar Riders, brazylijskim Case, a teraz dołączył właśnie do niemieckiego MOUZ.

Ogromny niedosyt musi czuć za to Patryk "paTiTek" Fabrowski. Pomimo CV bogatego w występy w drużynach pokroju G2 Esports, Heretics czy Excel, Polak zdecydował się przenieść do saudyjskich The Ultimates. Jego pobyt w egzotycznym zespole nie potrwał jednak długo - po niecałych dwóch tygodniach Fabrowski odszedł z drużyny w niejasnych okolicznościach. Nowy rok "paTiTek zaczyna bez składu.

Pełna lista czołowych polskich zawodników VALORANTA i ich zespołów na 2023 rok:

Aleksander "zeek" Zygmunt ~ Team Heretics

Patryk "starxo" Kopczyński ~ KOI

Michał "MOLSI" Łacki ~ Vitality

Maks "kamyk" Rychlewski ~ fnatic

Dawid "Filu" Czarnecki ~ MOUZ

Kamil "baddyG" Graniczka ~ Acend

