Aktualizacja 13.2 do League of Legends. Te postacie ulegną zmianom

Cyklicznie wprowadzane aktualizacje do League of Legends to sposób, aby utrzymać grę świeżą i atrakcyjną dla graczy pomimo upływu przeszło dekady od pierwotnej premiery. Już wkrótce kolejna z nich, tym razem oznaczona numerem 13.2, trafi na serwery. Przyniesie ona zmiany w wielu postaciach, także w krytykowanej ostatnio przez społeczność Yuumi.

Aktualizacja 13.2 w League of Legends - zmiany w postaciach

Aktualizacja 13.2 już wkrótce trafi do League of Legends. Dokładne zmiany, które zostaną zaimplementowane w grze, zostaną podane bliżej daty wprowadzenia ich na serwery. Planowanymi zmianami za pośrednictwem Twittera podzielił się jednak pracownik Riot Games, Matt Leung-Harrison, znany także pod pseudonimem Riot Phroxzon.

Na liście zmian dostrzeżemy zaledwie cztery wzmocnione postacie. Liczba wprowadzanych osłabień jest za to znacznie dłuższa i dotknie postaci używanych na każdej z pozycji. Społeczność graczy zdecydowanie najbardziej ucieszy się z osłabienia Yuumi, niezwykle silnej postaci używanej przez osoby specjalizujące się w grze jako wspierający.

To jednak nie koniec zmian. Te dotkną także szeregu przedmiotów oraz mechanik, jednak zakres modyfikacji nie jest jeszcze znany.

Aktualizacja 13.2 w League of Legends - kiedy trafi na serwery?

Aktualizacja 13.2, której wczesne zmiany przedstawiał Riot Phroxzon, nie pojawi się w grze w perspektywie najbliższych kilku dni. Jej implementacji możemy spodziewać się w przyszłą środę, 25 października.

Do wprowadzenia aktualizacji 13.2 dojdzie w godzinach nocnych. Wówczas serwery chwilowo zostaną wyłączone, a możliwość wejścia do kolejki rankingowej wyłączona z czasowym wyprzedzeniem.

