Najlepsze zespołu CS:GO wracają do gry. Pierwszy turniej nowego sezonu

Pierwszy turniej sezonu to zawsze forma wstępnej weryfikacji okresu przygotowawczego i zmian dokonanych przez drużyny. Faza grupowa BLAST Premier Spring zapewni pewne wnioski w tych kwestiach. Przez następne dziesięć dni czołowe zespoły sceny CS:GO będą walczyły o wejście na wiosenne finały cyklu, ale tylko połowa uczestników zapewni sobie awans.

REKLAMA

Zobacz wideo Praca marzeń naszych dzieci, żyła złota, a zarobki? "Polska w światowej czołówce"

BLAST Premier Spring 2023 na początek nowego sezonu CS:GO

Niedługo trwała przerwa między sezonami na scenie CS:GO, bo w zasadzie równo miesiąc od kończącego poprzedni rok turnieju gracze wracają do rywalizacji. I tak jak 2022 rok zamknęły światowe finały BLAST, tak teraz cykl zaczyna się na nowo - wszystko klasycznie od wiosennej fazy grupowej.

Tym razem jednak turniej zostanie zorganizowany w formie stacjonarnej w Kopenhadze. Do Danii przyleciało 12 drużyn z czołówki sceny CS:GO. Co ciekawe w większości z nich nie doszło do żadnych zmian, chociaż przetasowania przedsezonowe zawsze w Counter-Strike'u bywały bardzo aktywne. Listę większych transferów i rotacji sporządziliśmy w oddzielnym artykule.

G2 Esports przystąpi do fazy grupowej jako mistrz światowych finałów z 2022 roku. Nie oznacza to jednak, że "Samurajowie" są murowanym faworytem do wygranej, gdyż ich forma w ostatnich miesiącach bywała bardzo zmienna. Początek obecnego sezonu to dla nich forma pewnego testu i okazja do udowodnienia, że tytuł zdobyty w grudniu nie był kwestią przypadku.

Weterani esportowej sceny, których nie powstrzymał wiek. Tytuły zdobywali po latach

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Swoją pozycję spróbuje też umocnić FaZe Clan, który po znakomitym pierwszym półroczu minionego sezonu zupełnie przygasł na okres jesienno-zimowy. W roli lidera rankingu w fazie grupowej zagra Heroic. Poza przedstawicielami Europy na BLAST pojawią się także trzy amerykańskie formacji - Team Liquid, Evil Geniuses oraz Complexity. Największe nadzieje można pokładać w pierwszej z nich, zresztą to właśnie Liquid na finałach BLAST w 2022 roku zajęło drugie miejsce, przegrywając w finale z G2.

Rywalizację zainauguruje mecz Heroic z Evil Geniues o godzinie 15:30. Sześć drużyn zapewni sobie bezpośrednie miejsce w wiosennych finałach BLAST, podczas gdy reszta spadnie do baraży ostatniej szansy.

Pełna lista uczestników prezentuje się następująco:

Grupa A:

Heroic

Evil Geniuses

Astralis

Vitality

Grupa B:

FaZe Clan

Complexity

Team Liquid

OG

Grupa C:

Natus Vincere

G2 Esports

Ninjas in Pyjamas

BIG

Wraca esportowa liga mistrzów. Przekonaj się, kogo warto obserwować w trakcie rozgrywek