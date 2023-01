Francja chce zaistnieć w esportowej branży. Ambitne plany na kolejne lata

Zapowiedzi Emmanuela Macrona z 2022 roku stają się czynami. Francja dostrzega w esporcie szansę do rozwoju i chce się na niego jeszcze bardziej otworzyć. Wszystko po to, aby zachęcić do inwestycji w kraju i stworzyć własny ekosystem, który będzie przyjazny dla osób z całego świata związanych z dyscypliną.

Francja inwestuje w esport

Można powiedzieć, że Francja przespała pierwsze lata rozwoju esportu na świecie. W kraju z zachodniej Europy działo się względnie niewiele. Zorganizowano w nim kilka większych turniejów, lecz zdecydowanie państwo nie wykorzystywało potencjału, jakim mogło się popisać w branży sportów elektronicznych jako jeden z czołowych przedstawicieli kontynentu na arenie międzynarodowej.

Z czasem jednak mentalność Francuzów się zmieniła. W esportowe projekty zainwestowały sportowe kluby pokroju Paris Saint-Germain, a coraz bardziej rozwijało się ich rodzime Vitality, otwierając nowe sekcje, które liczyły się w najważniejszych tytułach gier. Tematem zainteresował się również i sam Emmanuel Macron - prezydent Francji w 2022 roku zaznaczył, że kraj musi rozwinąć się na esportowej płaszczyźnie. Polityk otrzymał nawet niespodziewany prezent od G2 Esports, które przez długi czas było związane z francuskimi graczami w CS:GO. "Samurajowie" podarowali mu spersonalizowaną koszulkę.

Nową strategią na rozwój esportu zajmą się ministerstwa sportu, kultury oraz gospodarki. 2023 rok będzie dla Francji świetną szansą na zaprezentowanie się całemu światu, gdyż już w czerwcu w Paryżu odbędzie się turniej najwyższej rangi w Counter-Strike'u: Global Offensive - BLAST Paris Major. Do stolicy zjadą się najsilniejsze drużyny i fani z całego świata. Lepszej okazji do promocji nie można sobie wyobrazić.

Dlatego celem francuskiego rządu jest dalsze zachęcania do inwestycji w ich kraj, organizacji kolejnych wydarzeń, ale też i wspieranie lokalnych zespołów oraz oraz pomoc młodym talentom w rozwoju. Kolejnym krokiem ku temu ma być również chęć organizacji Esportowego Tygodnia Olimpijskiego w 2024 roku po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich. Pierwsza taka impreza odbędzie się w Singapurze w czerwcu.

Niewątpliwie wszystko brzmi bardzo obiecująco. Warto przyglądać się postępom i działaniom Francji, a za kilka lat przyjdzie ocenić, czy rzeczywiście udało się spełnić zamierzone cele.

