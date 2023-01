Weterani esportowej sceny, których nie powstrzymał wiek. Tytuły zdobywali po latach

Wiek to tylko liczba. I choć wraz z jego postępem esportowcom spada skuteczność, czas reakcji czy ogólnie wydajność, tak wielu z nich nie rezygnuje z zawodu, który jest zarazem ich życiową pasją. Na dodatek wciąż robią to skutecznie, bo trofeów w gablotkach tylko im przybywa.

REKLAMA

Zobacz wideo Praca marzeń naszych dzieci, żyła złota, a zarobki? "Polska w światowej czołówce"

Finn "karrigan" Andersen

Finn "karrigan" Andersen ma za sobą wymarzony rok. Kapitan FaZe Clanu poprowadził swoją drużynę do czterech dużych tytułów. Formacja stała się pierwszym zespołem, który w jednym roku zdołał wygrać IEM Katowice, IEM Kolonia oraz jednego z Majorów.

Na takie osiągnięcia Duńczyk pracował całą swoją karierę. Choć przez lata skompletował wiele pucharów, tak nigdy nie Majora. Dodatkowo bolesne mogło być dla niego też to, że kilku jego kolegów ze starych czasów absolutnie zdominowało scenę CS:GO w barwach Astralis, wygrywając cztery Majory i multum innych turniejów. W tym czasie Andersen cierpliwie czekał na swoją szansę, dając z siebie wszystko w każdym projekcie, do którego go angażowano. Miniony rok przyniósł mu zasłużoną nagrodę. Został najstarszym triumfatorem Majora w historii Counter-Strike'a.

W wieku 32 lat "karrigan" spełnił esportowy sen każdego zawodnika CS:GO. Pokazał, że z wiekiem nabywał również bezcenne doświadczenie i był w stanie przekazać je skutecznie młodszym kolegom. Nie musiał być gwiazdą, ani występować na pierwszym planie. Wszyscy widzieli wkład pracy, jaką wykonał w FaZe Clanie. W 2022 roku wybrano go najlepszym prowadzącym sezonu i to w pełni zasłużenie.

Brazylijska legenda podbija FIFA 23. Świetna karta

Kirył "ANGE1" Karasiow

Innym doświadczonym kapitanem, który od wielu lat z sukcesami prowadzi swoją karierę jest Kirył "ANGE1" Karasiow. Ukrainiec spędził dużo czasu w CS:GO, lecz po premierze VALORANTA zdecydował się na zmianę tytułu. To właśnie w produkcji Riot Games "ANGE1" zdołał pokazać swoje wyborne umiejętności przywódcze. Pod jego dowodzeniem FunPlus Phoenix stało się najlepszą drużyną w Europie w 2022 roku. Na VALORANT Champions 2022 formacja zajęła czwarte miejsce, ale i tak wypadła najlepiej z reprezentantów Starego Kontynentu.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Historia Karasiowa jest równie imponująca jak "karrigana". Ukrainiec w CS:GO przez lata był przeciętniakiem. Większość jego kolegów z dawnych lat pokończyła już kariery lub została trenerami. Ale nie on. "ANGE1" znalazł sobie nowe pole do popisu w formie VALORANTA. Jest w nim bardzo cenionym zawodnikiem i nie zamierza się zatrzymywać.

W 2023 roku Karasiow stanie na czele nowego składu Natus Vincere. Zagra w ojczystej organizacji, która celuje w najwyższe możliwe cele. Bardzo możliwe, że niebawem "ANGE1" wyśrubuje nowe rekordy jako najstarszy gracz VALORANTA z dużymi sukcesami.

Wstępne propozycje drużyny roku w FIFA 23. Kilka zaskakujących nazwisk

Dennis "INTERNETHULK" Hawelka

Zazwyczaj esportowcy swoje przygody zaczynają już w wieku nastoletnim. Ale nie "INTERNETHULK". Niemiec znany z Overwatcha zaczął swoją karierę, mając... 28 lat. W oczach wielu organizacji czy obserwatorów był już za stary na aktywną grę. W dobie, gdy młodzi stale rywalizowali o miejsce na piedestale, pojawił się ktoś taki jak Hawelka. I trzeba powiedzieć, że swoje zrobił z klasą.

Był świetny w sklejce IDDQD, czym zapracował sobie na kontrakt w EnVy, do którego dołączył w 2016 roku. Tam miał już świetne warunki do pracy w profesjonalnym otoczeniu. Na przestrzeni roku, spędzonego w amerykańskiej organizacji, "INTERNETHULK" wygrał z EnVy pięć turniejów, z czego najważniejszym był pierwszy sezon Overwatch APEX. Podnosząc puchar Hawelka miał już 29 lat.

W FIFA 15 to trio wymiatało. Ich kariery nie potoczyły się jednak tak rewelacyjnie

Początek 2017 roku nie był już tak udany i EnVy zdecydowało się nie przedłużać umowy z Hawelką. Ten zakończył swoją krótką, lecz owocną karierę gracza, zostając trenerem. Niestety nie miał dużo czasu, by sprawdzić się w tej roli. Po epizodach w Laser Kittenz, Rogue oraz Team Liquid został bez pracy, a nagle w listopadzie 2017 roku zmarł na zawał.

Społeczność Overwatcha nie zapomniała jednak o Niemcu. Tuż po jego śmierci zorganizowano charytatywny HulkTastic Cup, z którego dochody przeznaczono na koszty pogrzebu zawodnika oraz na domy dziecka. Jeszcze w listopadzie 2017 roku Blizzard ogłosił wprowadzenie nagrody Dennisa Hawelki, którą co roku otrzymywał gracz uznany za najbardziej pomocnego i przyjaznego w społeczności Overwatcha.

Tylko dwa lata profesjonalnej kariery wystarczyły, żeby "INTERNETHULK" stał się symbolem Overwatcha na zawsze. To prawdziwy ewenement na skalę całego esportu.

Najlepszy gracz świata odebrał nagrodę. Wspomniał o Ukrainie