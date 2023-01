Mbappe ewenementem w FIFA 23. Nie ma drugiego takiego piłkarza

Mamy styczeń i niby zwykłe karty w FIFA 23 Ultimate Team powinny odchodzić już do lamusa. I rzeczywiście można zaobserwować spadek cen złotych kart, nawet tych z najwyższej półki. Zawodnicy, którzy byli świetni na starcie gry, teraz są jedynie przeciętni i najczęściej trafiają do SBC. Poza jednym wyjątkiem - Kylianem Mbappe.

Mbappe króluje w FIFA 23

Mbappe to marka nie tylko w prawdziwej piłce, ale i tej wirtualnej. Od kilku lat karty Francuza w Ultimate Team są świetne i trzymają równy poziom. Jednakże napastnik Paris Saint-Germain chyba nigdy nie był aż tak mocny jak właśnie w FIFA 23, gdzie przebił samego siebie.

Oceniona na 92 bazowa karta Mbappe w zasadzie nie ma wad. Francuz jest szybki, świetnie drybluje i kończy akcje z bezlitosną precyzją. Ma pięć gwiazdek sztuczek i cztery słabszej nogi. Nawet bazowy styl biegu nie odbiera mu animuszu, bo jest po prostu zawodnikiem kompletnym. Do tego dochodzi wyjątkowo pasująca w systemie zgrania narodowość oraz całkiem niezła liga, bo Ligue 1 na przestrzeni ostatnich lat w serii FIFA znacznie się poprawiła. Mbappe oferuje rzecz jasna kapitalne kombinacje z innymi piłkarzami PSG. Do tego dochodzi opcja przestawienia go na trzy różne pozycje.

Francuz wciąż trzyma bardzo wysoką rynkową cenę. Obecnie przekracza ona 700 tysięcy monet. To jedyna złota karta, której wartość liczona jest w setkach tysięcy. Drugi w kolejności jest Neymar - obecnie za Brazylijczyka trzeba zapłacić około 97 tysięcy monet.

W pierwszych dniach po premierze FIFA 23 Mbappe kosztował nawet do 1,6 miliona monet. Od tamtego czasu minęły jednak ponad trzy miesiące i biorąc to pod uwagę spadek, naprawdę nie jest aż tak widoczny. Piłkarz PSG to nadal bardzo popularna opcja w składach graczy. Podczas gdy wspomniany Neymar, Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi kosztują teraz tyle co przeciętna karta specjalna, to Mbappe wciąż jest piłkarzem z wyższej półki w realiach Ultimate Team.

Nie dziwi więc, że i karty specjalne Francuza to równowartość niemałej fortuny. Za in-forma Mbappe trzeba zapłacić około 1,5 miliona monet. Najlepsza wersja z drużyny mundialu piłkarza kosztuje obecnie ponad 4 miliony monet.

