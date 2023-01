Wstępne propozycje drużyny roku w FIFA 23. Kilka zaskakujących nazwisk

Pozostały ostatnie godziny na oddanie głosów w plebiscycie drużyny roku w FIFA 23. Jutro cały proces zostanie zamknięty. Większość użytkowników przesłała już jednak swoje propozycje, z czego złożono ciekawe, hipotetyczne zestawienie na podstawie analizy przesłanych składów. Jest w nim kilka zaskakujących nazwisk.

Czy analiza trafnie przewidzi drużynę roku FIFA 23?

Swoje wnioski z obserwacji przedstawił portal Opta Analyst, który na co dzień zajmuje się wyliczeniami odnośnie różnych sportów. Na podstawie pierwszych danych zaprezentował on jedenastkę, którą bardzo możliwe, że ujrzymy w FIFA 23 jako drużynę roku.

I w zasadzie od pierwszej pozycji pojawiają się tu pewne kontrowersje. Zdaniem Opta to Alisson jest obecnie faworytem do bramkarskiej karty TOTY. Konkurencja na tej pozycji jest bardzo wysoka, ale Brazylijczyka raczej nikt nie stawiałby w roli "pewniaka" do wygranej.

Blok defensywny według analizy stworzą Theo Hernandez, Virgil van Dijk, Bremer oraz Achraf Hakimi. I znów spore zaskoczenie, bo o ile boczni obrońcy rzeczywiście wydają się wiarygodnymi opcjami, o tyle wybór Bremera ponad nazwiska pokroju Dayota Upamecano, Edera Militao czy Marquinhosa byłby dużą niespodzianka.

Trójka w linii pomocy to Rodri, Kevin De Bruyne i Toni Kroos. Tu wątpliwości budzi pozycja Niemca, bo choćby jego koledzy Federico Valverde czy Luka Modrić mogliby tu pasować lepiej, aczkolwiek nie jest to aż tak duże odchylenie jak w przypadku obrońców.

Napad drużyny roku w FIFA 23 zdaniem Opta Analyst będzie złożony z Kyliana Mbappe, Roberta Lewandowskiego i Lionel Messiego. To w tym segmencie co roku konkurencja jest najbardziej wyrównana. Nawet jeśli analizy uwzględniają najnowsze głosy, to sporo się jeszcze może w tej kwestii zmienić.

Jedenastkę drużyny sezonu w FIFA 23 według Opta Analyst stworzą: Alisson - Theo Hernandez, Virgil van Dijk, Bremer, Achraf Hakimi - Rodri, Toni Kross, Kevin De Bruyne - Kylian Mbappe, Lionek Messi, Robert Lewandowski.

