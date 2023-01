Brazylijska legenda podbija FIFA 23. Świetna karta

Jairzinho to jedna z twarzy brazylijskiej galerii sław piłki nożnej. Młodszym fanom dyscypliny być może jest nieco mniej znany, ale uwzględnienie go w FIFA 23 to dobra forma doinformowania graczy o spuściźnie pozostawionej przez dynamicznego skrzydłowego. Tym bardziej, że obecnie karta Brazylijczyka robi prawdziwą furorę.

Jairzinho wymiata w FIFA 23

Wśród Ikon, które pojawiły się w serii FIFA, większość ma już dobrze wyrobioną markę. Szczytem każdego gracza są karty pokroju Ronaldo, Pele czy Ronaldinho, lecz ich cena potrafi zwalić z nóg i trzeba się sporo wykosztować (lub mieć dużo szczęścia), aby umieścić któregoś z nich w swoim składzie.

Inni piłkarze też zostali już raczej posegregowani według skali użyteczności. Inzaghi jest za wolny, Szewczenko ma tylko trzy gwiazdki sztuczek, a Jaszyn to najpewniej najlepszy bramkarz w grze. Trudno jest tu społeczność Ultimate Team zaskoczyć, no chyba że nagle pojawi się nowy przedstawiciel tego elitarnego grona.

Takim w FIFA 23 został Jairzinho. Jego karty na swój sposób przypominają wersje innego Brazylijczyka, Garrinchy. Jednakże pierwszy z nich ma ogólnie wyżej ocenione statystyki, a do tego może grać na aż trzech różnych pozycjach w wersji Prime, w tym - co najważniejsze - jako napastnik.

Ale to średnia wersja karty Jairzinho zrobiła największy rozgłos w ostatnim czasie. Pojawiło się bowiem całkiem atrakcyjne SBC, które pozwala graczom na zdobycie Brazylijczyka. Jego cena pozornie nie zachęca, bo to około 1,1 miliona monet, ale zdania społeczności są zgodne - zdecydowanie warto. Na portalu FUTBIN zebrał on aż 3750 pozytywnych opinii.

Jairzinho jest niezwykle szybki i idealnie radzi sobie w dryblingu. Umie kończyć nawet bardzo trudne akcje, choć ma cztery gwiazdki słabszej nogi. Maksymalnie są za to u niego ocenione sztuczki. Pomimo niskiego wzrostu i raczej drobnej postury, wcale nie tak łatwo wytrącić go z równowagi, chociaż akurat w powietrzu z takimi parametrami o główki nie powalczy. Za to przy odpowiednim stylu gry można zmienić jego styl biegu na eksplozywny, co wyciśnie z niego jeszcze więcej potencjału.

Nowa brazylijska Ikona świetnie wprowadziła się do Ultimate Team, deklasując konkurencyjnego Garrinchę. Z jakością w parze idzie też i cena - bazowa wersja Jairzinho kosztuje około 900 tysięcy monet, średnia mniej więcej 1,2 miliona monet (temu bardziej opłacalne jest SBC), a Prime nawet do 2 milionów monet.

