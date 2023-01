Mudryk dużo zyska w FIFA 23. Wszystko za sprawą transferu

Ostatnie dni w świecie piłki nożnej przepełnione były plotkami o przyszłości Mychajło Mudryka. Od miesięcy zapowiadano jego transfer do Arsenalu, a tu nagle do gry o Ukraińca wkroczył inny londyński klub - Chelsea. Oferta "The Blues" spełniła wygórowane oczekiwania Szachtaru Donieck i tym samym podkradli oni cel transferowy lokalnemu rywalowi. Mudryk trafia do lepszej ligi i zespołu, a to wpłynie na niego w FIFA 23.

Mudryk zyska w FIFA 23

Ligi ukraińskiej w serii FIFA nigdy nie było, ale poszczególne zespoły czasami pojawiały się w określonych odsłonach. Dlatego w FIFA 23 Szachtar jest dostępny jako klub, przewijając się chociażby w rozgrywkach europejskich pucharów. Podobnie sprawy się mają z piłkarzami zespołu - w Ultimate Team są dostępne ich karty, ale zgranie ich to nie lada sztuka ze względu na brak dedykowanej ligi. W grę wchodzą tu jedynie kombinacje Szachtara z Dynamem Kijów, gdyż to również jest aktywnym klubem w FIFA 23.

Transfer Mychajło Mudryka "wyciągnie" go z wyjątkowo niedogodnej ligi jak na standardy FIFA 23. W Ultimate Team najpewniej otrzyma kilka punktów oceny więcej, a do tego trzeba się spodziewać jakichś specjalnych kart Ukraińca, gdyż EA na pewno nie przejdzie koło niego bokiem. Bardzo prawdopodobne, że Mudryk trafi do grona Obiecujących Transferów, które najpewniej twórcy odświeżą o piłkarzy z zimowego okienka.

W trybie kariery również Mudryk stanie się ciekawą opcją - trafi do grywalnej ligi jako piłkarz Chelsea. Wpłynie to na jego rozwój, hipotetyczne transfery oraz da możliwość bazowego rozpoczęcia sezonu rozgrywkowego jako "The Blues" z Ukraińcem w składzie. Wszystko dzięki aktualizowaniu drużyn. Obecnie skrzydłowy ma 74 punkty oceny i potencjału wyliczony na 84 oczka.

I tak ze względnie niepozornego piłkarza w realiach FIFA 23, Mudryk dużo zyska i przykuje oko graczy w różnych trybach. Najciekawsze mogą być rozwiązania w Ultimate Team, bo EA Sports lubi obsypywać zawodników kartami, a w tym przypadku ma ku temu powody. Transfer Ukraińca zrobił ogromny rozgłos i przynajmniej fani Chelsea - bo na pewno nie Arsenalu - chcieliby zagrać piłkarzem na wirtualnej murawie w trybie wieloosobowym.

