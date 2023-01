Kiedyś w jednym zespole, teraz wielcy wrogowie. Gracz VALORANT mocno krytykuje byłą drużynę

Wraz z końcem 2022 roku Sentinels domknęli pewien rozdział w swojej historii. Organizacja rozstała się z dwoma graczami z pierwotnego składu dywizji VALORANTA. Mocno przebudowano cały zespół, ale nie obyło się przy tym bez zakulisowych zawirowań. Swoje żale wylał jeden z odsuniętych zawodników - Shazeb "ShahZaM" Khan. Były prowadzący zespołu wytknął Sentinels kilka wyjątkowo nieeleganckich incydentów.

"ShahZaM" mocno uderza w Sentinels

W początkowej fazie rozwoju esportowej sceny VALORANTA, Sentinels radzili sobie znakomicie. Organizacja stała się czołową siłą amerykańskiego regionu, zaliczając też kilka solidnych występów w rozgrywkach międzynarodowych. Dominacja Sentinels dobiegła końca wraz z 2021 rokiem. Drużyna zawiodła na najważniejszych rozgrywkach - VALORANT Champions 2021. Po nieudanych mistrzostwach świata było już tylko gorzej.

W 2022 roku Sentinels mocno eksperymentowali. Pierwotny zespół zaczęto przebudowywać, a organizacja sięgnęła chociażby po bardzo medialnego Michaela "Shrouda" Grześka - jednego z czołowych twórców z Twitcha o ogromnych zasięgach. Była to bardzo ryzykowna decyzja, bo choć Kanadyjczyk grał często w VALORANTA, tak nigdy nie był w nim profesjonalnym zawodnikiem. Organizacja liczyła, że radykalne zmiany przyniosą raptowny efekt. Celem była kwalifikacja na VALORANT Champions 2022, co mogło odratować bardzo słaby sezon. Nie udało się. Drużyna nie przeszła przez kwalifikacje ostatniej szansy, a to ponownie zgromadziło czarne chmury nad Sentinels.

Nagły spadek ze szczytu niemal na samo dno ugodził w organizację. Zdecydowano się na wymianę praktycznie całego zespołu. Z jego starszych członków pozostał w nim tylko Tyler "TenZ" Ngo. Z Sentinels odeszli też kreatorzy pierwszych sukcesów drużyny - Michael "daps" Gulino oraz Shazeb "ShahZaM" Khan. Jak już wiadomo, obaj zagrają w G2 Esports. Ten drugi jednak tak łatwo rozstania z wcześniejszym pracodawcą nie przebolał.

"ShahZaM" przyznał, że o odsunięciu z Sentinels dowiedział się w trakcie własnej transmisji na żywo. Nikt nie poinformował go o decyzji bezpośrednio. Ewidentnie nie krył przy tym żalu. Fani wstawili się za powszechnie lubianym Khanem. Nie zadziałało to pozytywnie na reputację organizacji. I gdy temat powoli przycichał, Khan znalazł nowy dom, a Sentinels złożyli zespół na 2023 rok, zawodnik ponownie postanowił ugodzić w markę.

Sentinels opublikowali na swoim Twitterze krótki, żartobliwy film, z dystansem podchodząc do swojej strategii gry, jakoby miała ona być losowana na specjalnym kole fortuny. Niespodziewanie pod wątkiem udzielił się "ShahZaM", nie patyczkując się w formie przekazu.

Doprawdy? Kiedy ja zakręciłem tym kołem, wylądowało na "proszę, zagraj ze "Shroudem", nie zależy nam na wynikach, tylko na rozgłosie. Zapewnimy ci miejsce w składzie na franczyzową ligę".

Sugestia prosta i wymowna - zdaniem "ShahZaMa" podpisanie "Shrouda" było jedynie zagrywką marketingową, a za niepowodzenie projektu to on sam zapłacił głową, pomimo wcześniejszych obietnic organizacji. Na komentarz zareagowało mnóstwo osób ze środowiska VALORANTA. Sentinels odpowiedzieli sarkastycznie: "Nie ma mowy, żeby coś takiego zmieściło się na kole". Dużo wymowniejszą kontrę zaserwował CEO organizacji, Rob Moore.

To dziwne, że po odejściu jedyne, o czym gadasz, to jak mocno chciałeś u nas zostać, podczas gdy w 2022 roku zachowywałeś się, jakbyś nie chciał tu wcale być. Chyba wracasz do nastawienia z 2021 roku. Jeśli tak, to G2 Esports będzie w dobrych rękach.

W amerykańskich kręgach VALORANTA nikt najwyraźniej nie gryzie się w język. To tworzy z kolei sporo ciekawych scenariuszy i spięć na różnych liniach, które mocno podgrzewają atmosferę. Niestety na bezpośrednie rozstrzygnięcie sporu na serwerze między "ShahZaMem", a Sentinels trzeba będzie trochę poczekać. Sentinels zagrają normalnie w najwyższej rangą lidze franczyzowej VCT Americas. G2 Esports nie załapało się bezpośrednio do elitarnego, nowego formatu, przez co nowy rok zacznie na niższym szczeblu w VCT North American Challenger.

