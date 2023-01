Gwiazda Arsenalu z kartą piłkarza miesiąca w Premier League. Łatwa do zdobycia

Martin Odegaard świeżo upieczonym piłkarzem miesiąca Premier League. Tym razem głosowanie obejmowało spotkania z listopada i grudnia, gdyż między tymi miesiącami trwał mundial i kolejek nie rozegrano zbyt wiele. Karta Norwega prezentuje się naprawdę dobrze, a do tego kosztuje względnie niewiele.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl na EA Sports Women's Football Summit

Genialna karta POTM Martina Odegaarda

Nagroda należała się Odegaardowi jak psu buda. W czterech meczach ligowych z listopada i grudnia Norweg strzelił trzy gole, do czego dołożył dwie asysty. To jeden z głównych architektów sukcesu Arsenalu, jakim jest utrzymanie pozycji lidera Premier League z 5-punktową przewagą nad Manchesterem City.

Wśród konkurentów Odegaarda w głosowaniu przewijały się nazwiska takie jak Haaland, Rashford, Casemiro, czy kolega z Arsenalu, Saka. Jednakże gracze wybrali właśnie pomocnika z Norwegii i z pewnością społeczność Ultimate Team nie może być z tego powodu zła. Dedykowana karta zawodnika miesiąca Odegaarda wygląda bardzo solidnie. Statystyki piłkarza są bardzo zbalansowane. Znakomicie prezentują się podania oraz drybling, ale Norwegowi nie brakuje też tempa. Do tego bazowo ma on przypisany eksplozywny styl biegu, co jest kolejnym atutem po jego stronie. Jedyny mankament, który może odstraszać od grania kartą, to tylko trzy gwiazdki słabszej nogi. Na pozycji środkowego pomocnika to dość bolesny ubytek.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Popularność CS:GO spadła. Wyniki gorsze względem ostatnich lat

Co ważne, SBC o kartę POTM Odegaarda kosztuje naprawdę niewiele jak na obecne standardy Ultimate Team. By zdobyć specjalną wersję piłkarza należy wydać około 80 tysięcy monet. Przy tak znakomitych statystykach karty wygląda to wręcz na promocję. Na taki wydatek jest w stanie szarpnąć się praktycznie każdy gracz bez względu na zakres budżetowy. A nawet jeśli obecnie monet czy kart do SBC brakuje, to wyzwanie o Odegaarda wygasa dopiero 13 lutego, więc czasu na zebranie materiałów jest aż nadto.

Wymagania SBC o kartę piłkarza miesiąca Martina Odegaarda to:

skład o ocenie 82

skład o ocenie 85 + jedna karta in-form

Znana esportowa marka wraca do CS:GO. Celują w podpisanie składu z czołówki