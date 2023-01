Powolna trucizna kariery esportowca. Dopada go wypalenie

Esportowa kariera to wcale nie czysta sielanka. By utrzymać się na szczycie, zawodnicy muszą podporządkować rywalizacji całe życie. Wielogodzinne treningi, mnóstwo wyjazdów na turnieje, rozłąka z rodziną i znajomymi. To wszystko przekłada się na ogromny stres i duże obciążenie psychiki. A przecież gra powinna im sprawiać czystą przyjemność.

REKLAMA

Zobacz wideo Praca marzeń naszych dzieci, żyła złota, a zarobki? "Polska w światowej czołówce"

Droga na szczyt jest kręta i stroma

Kariera każdego zawodnika esportowego zaczyna się od czystej pasji. Zaangażowanie i oddanie lubianemu tytułowi to podstawa. Chęci do dalszego rozwoju oraz zapał do rywalizacji nie biorą się przecież z niczego. Z czasem pojawiają się nowe możliwości i okazje do tego, aby spróbować swoich sił na bardziej profesjonalnym poziomie.

Wielka kariera wymaga jednak wyrzeczeń. Indywidualne treningi poszczególnych zawodników potrafią trwać do kilkunastu godzin dziennie. Mowa tu nie tylko o udoskonalaniu umiejętności mechanicznych, ale również pracy z zespołem, wspólnych konsultacjach i opracowywaniu strategii. Zbyt lekceważące podejście nie pozostanie bez konsekwencji. Konkurencja nie śpi - wszystko odbije się na wynikach. W obecnej dobie esportu zawodnik musi cały czas dbać o swoją formę, bo kandydatów na zastąpienie go w określonym zespole nie brakuje.

Założenie z góry "esport to coś dla mnie" jest błędne. Dopiero po doświadczeniu wszystkiego na własnej skórze, można decydować dalej w tym temacie. Jeśli gracze nie rezygnują z kariery po wielu latach w zawodzie, najczęściej dzieje się to na początku ich przygody, gdyż stwierdzają, że jednak nie chcą wiązać z tym swojego życia. To wszystko wcale nie jest takie proste.

Drużyna tygodnia w FIFA 23 co najwyżej pod nowych graczy. Kane i Casemiro za grosze

Esportowcy tracą zabawę z gry?

Temat wypalania w esporcie czy spadków motywacji pojawiał się już niejednokrotnie. Wspominał o tym chociażby gracz CS:GO oraz VALORANTA - Timothy "autimatic" Ta. Zdaniem Amerykanina przez lata trwania esportowej kariery zaczął tracić zabawę z samej rozgrywki. Stała się ona jego pracą, sposobem zarabiania na życie. Nie oznacza to, że stracił pasję i przestał lubić rywalizację, ale niewątpliwie zaczął na wszystko patrzeć inaczej.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Przed kilkoma dniami zakończenie kariery ogłosił Aidan "rocker" Grodin. 19-latek przez dwa lata grał zawodowo w Apex Legends jako reprezentant Cloud9 i NRG - czołowych amerykańskich organizacji. Jako przyczynę swojej decyzji "rocker" podał po prostu wypalenie oraz utratę przyjemności z gry.

Skończyłem z Apex. Oszukiwałem samego siebie przez pewien czas, że mam satysfakcję z gry, ale ostatecznie tak nie jest. Nie potrafię cieszyć się nią dłużej niż przez 2 godziny. Jestem zmęczony rywalizacją.

Aktualizacja FIFA 23. Zmiany w mechanikach gry w obronie

Warto przypomnieć, że kryzys najbardziej zasłużonego zespołu w historii CS:GO, Astralis, zaczął się od potrzeby przerwy, jaką zgłosiło dwóch zawodników drużyny. Przyczyną było zwykłe zmęczenie i właśnie wypalenie. Obydwaj gracze nie chcieli wcale rezygnować ze swoich karier, lecz gdy je ponownie wznowili, poziom konkurencji ich przytłoczył. Mowa tu o Lukasie "gla1vie" Rossanderze i Andreasie "Xyp9xie" Højslethcie. Te krótkie pauzy w 2020 roku pośrednio zakończyły erę dominacji Astralis.

Dlatego właśnie esport bywa ciężkim kawałkiem chleba. Obecnie zawodnicy dbają o siebie kompleksowo. Każdy czołowy zespół pracuje z psychologiem. Organizowane są treningi fizyczne i dużo aktywności poza samą grą. Oczywiście wielogodzinne, klasyczne ćwiczenia w grze pozostały trzonem przygotowań, lecz te nie opierają się tylko na tym. Zrozumiano, że pustą pracą nie da się zrealizować wszystkich celów. Wypalenie czy utrata satysfakcji z gry powoli zabija kariery esportowców, jeśli ci sami na to pozwolą. To nic złego złapać lekki kryzys czy zwątpić w sens w swojej pracy. Kwestia to wiedzieć, jak z tego wyjść i wrócić na dobre tory.

Popularność CS:GO spadła. Wyniki gorsze względem ostatnich lat