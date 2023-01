Znana esportowa marka wraca do CS:GO. Celują w podpisanie składu z czołówki

TSM szykuje się do ponownego wejścia na esportową scenę CS:GO. Po ponad pięciu latach organizacja kojarzona przede wszystkim z League of Legends postanowiła jeszcze raz spróbować swoich sił w Counter-Strike'u.

REKLAMA

Zobacz wideo Praca marzeń naszych dzieci, żyła złota, a zarobki? "Polska w światowej czołówce"

TSM znów zagra w CS:GO

Pod koniec 2022 roku fani esportu dowiedzieli się o ambitnym planie TSM na powrót do CS:GO w kolejnym sezonie. Wcześniej organizacja była aktywna na scenie w latach 2015-2017, współpracując z duńskim, a potem amerykańskim składem. Przede wszystkim pierwszy z nich odnosił sukcesy. O ile jednak sama marka miała duże szanse na zaistnienie w rywalizacji, tak TSM chyba nie do końca wiedział, jakie ruchy chce wykonywać. Dość niespodziewanie zamknięto projekty związane z CS:GO w 2017 roku.

Tym razem jednak organizacja zwiastuje, że jest gotowa i ma określony koncept budowy nowej drużyny, Przede wszystkim TSM celuje w podpisanie kontraktów z europejskim składem, który plasuje się w pierwszej trzydziestce światowego rankingu, o czym wspomniano w wywiadzie z portalem Dexerto.. Nie sprecyzowano dokładnie, czego należy się spodziewać, ale Amerykanie stale monitorują sytuację na rynku. Na pewno TSM nie pojawi się w CS:GO w pierwszej połowie 2023 roku. Organizacja liczy, że po dużych turniejach pokroju IEM Katowice, IEM Kolonia i Majorze w Paryżu pojawią się konkrety, z których będzie można zacząć cały projekt.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Lechia liderem w wirtualnej Ekstraklasie. Pogoń i Piast gonią

TSM ma finanse i warunki znacznie potężniejsze od większości organizacji ze sceny CS:GO. Organizację stać na dołączenie do porozumienia Luwr, którym związane są z ESL największe ekipy Counter-Strike'a. Same pieniądze to jednak nie wszystko, bo choć otwierają szerokie pole możliwości, tak i łatwo je przepuścić. Wystarczy przypomnieć sobie kasowe projekty MAD Lions czy innych marek, które finalnie musiały wycofać się ze sceny, ponosząc ogromne straty na skutek mało rozsądnych decyzji.

Amerykanie nie chcą popełnić tego błędu, ani ponownie zwinąć manatki przedwcześnie. TSM jest świadom, że przespał lata prężnego rozwoju CS:GO, kiedy dało się w nim ugrać bardzo wiele. Jednakże produkcja Valve nadal cieszy się ogromną popularnością - esportowa płaszczyzna stoi bardzo stabilnie, a pojawienie się kolejnego wielkiego gracza przy stole, tylko by jej pomogło.

Drużyna tygodnia w FIFA 23 co najwyżej pod nowych graczy. Kane i Casemiro za grosze