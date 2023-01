Drużyna tygodnia w FIFA 23 co najwyżej pod nowych graczy. Kane i Casemiro za grosze

Nie ma co ukrywać, że karty z drużyny tygodnia w FIFA 23 to obecnie nie jest szczyt marzeń graczy Ultimate Team. Przy fali premier pokroju Winter Wildcards czy Centurionów, nowe in-formy mają po prostu za słabe statystyki. Ale FUT Champions nie gra się dla samej satysfakcji. Oto, jakie karty mogą wypaść z nagród i innych paczek w tym tygodniu.

Nietypowe pozycje w drużynie tygodnia FIFA 23

Pierwszym, co rzuca się w oczy przy jest dość wąski zakres pozycji wyróżnionych zawodników z podstawowej jedenastki. Karty otrzymało za to aż trzech napastników i to oni są najpewniej najciekawszymi opcjami z całego zestawienia.

Ciekawego in-forma otrzymał ponownie Alexander Sørloth. Wcześniejsza wersja Norwega była często wykorzystywana w roli taniego zmiennika z ławki i ten trend może wrócić przy jej najnowszym wydaniu. Napastnik jest wysoki, całkiem szybki, dobrze zbudowany i umie kończyć akcje. Idealny rezerwowy na ostatnie minuty, a kosztuje niewiele ponad 20 tysięcy monet.

Wysoko ocenione karty trafiły do Casemiro (91) i Harry'ego Kane'a (90), lecz obydwaj borykają się z tym samym mankamentem - są bardzo wolni i raczej nie da się tego naprawić żadnymi wspomagaczami. Karty staną się więc klasycznymi podbitkami do SBC z dużymi wymaganiami.

Poza tym rewelacji nie ma. Jeśli ktoś realnie skorzysta z nowych in-formów, to mogą być to nowi gracze, którzy dopiero budują własne zespoły. Obecna drużyna tygodnia jest tania i każdy portfel poradzi sobie z potencjalnymi wydatkami na nią. Nie ma co się oszukiwać - bywało lepiej. Takie karty nie podbiją boisk Ultimate Team w styczniu.

