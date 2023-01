To do niego należał 2022 rok. Esportowy żółtodziób grał jak stary wyjadacz

Transfer 16-letniego wtedy Ilji "m0NESY'ego" Osipowa do G2 Esports z Natus Vincere wzbudził ogromne poruszenie na początku minionego sezonu. "Samurajowie" zapłacili za Rosjanina 600 tysięcy dolarów - kwota zawrotna, biorąc pod uwagę standardy esportu i sam wiek zawodnika. Młodzik szybko jednak dowiódł, że jest wart takich pieniędzy.

Esportowy debiutant 2022 roku

O "m0NESY'm" esportowe środowisko usłyszało na długo zanim ten przeniósł się do G2. Chłopak w wieku 14 lat załapał się do Faceit Premier League - prestiżowej i elitarnej ligi dla najlepszych graczy CS:GO, która jest skierowana przede wszystkim pod profesjonalnych zawodników. W tym samym okresie ściągnęło go do siebie Natus Vincere, widząc w nim ogromny potencjał. Młody talent trafił do specjalnej akademii, w której stworzono mu idealne warunki do rozwoju.

W grę "m0NESY" wkładał mnóstwo godzin z życia codziennego. Początkowo jego rodzice bardzo sceptycznie postrzegali nawyki syna, lecz dość szybko zrozumieli, że chłopak rzeczywiście ma świetne perspektywy i może sporo osiągnąć w esportowej branży. O samych początkach młodych zawodników i komplikacjach z nimi związanymi pisaliśmy w dedykowanym temu tematowi artykule.

W barwach akademii NAVI "m0NESY" nie miał okazji do częstej gry w dużych turniejach, z kolei w tamtym czasie dorosły skład radził sobie naprawdę dobrze. Osipow był jeszcze młodziutki i choć mierzył bardzo wysoko, tak nie było opcji, aby przeskoczył na jeszcze wyższy poziom przedwcześnie. Natus Vincere go nie potrzebowało, więc pojawił się temat transferu. I tu właśnie na scenie pojawiło się G2, ryzykując i wykładając za nastolatka ogromne pieniądze.

I była to trafiona inwestycja. Debiutancki sezon na najwyższym szczeblu "m0NESY" skończył z ratingiem na poziomie 1.17. Do tego dołożył puchar BLAST Premier World 2022, na którym zdobył też indywidualnie medal MVP. Finalnie wyróżnił go portal HLTV, przyznając 7. miejsce w rankingu najlepszych zawodników CS:GO 2022 roku. Na gali Esports Awards "m0NESY'ego" okrzyknięto esportowym debiutantem roku.

Ma dopiero 17 lat. Nominalnie powinien dopiero wchodzić w dorosłe życie, a tymczasem pod nogi stoi mu cały świat. Esport stworzył mu niesamowitą ścieżkę do sukcesu. To wszystko dopiero początek. Osipow już zarobił ze swojej kariery niemal 200 tysięcy dolarów z samych nagród. Jego transmisje na żywo - odpala je w wolnym czasie od treningów i rywalizacji - oglądają tysiące widzów. To na nich można było oglądać pierwsze kroki Rosjanina w esporcie oraz chociażby jego początku w FPL-u. Uczy ciekawych trików, pokazując rzeczy, których gracze nie znali na dekadę od premiery samego CS:GO.

Osipow zdecydowanie zasłużył na miano debiutanta roku. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kolejny rok to następne wyzwania. Presja żółtodzioba została z "m0NESY'ego" zdjęta, tyle że teraz nałożono na niego większy ciężar. Postrzega się go już jako jednego z najlepszych esportowców na świecie, a na to miano trzeba stale pracować bez przerwy czy wymówek.

