Popularność CS:GO spadła. Wyniki gorsze względem ostatnich lat

Niewiele gier potrafi utrzymać długoletnią popularność. Counter-Strike jest jedną z niewielu, która ten status osiągnęła. Mimo wszystko, gdy porównamy statystyki tytułu z najlepszego okresu z tymi obecnymi, można dostrzec wyraźny spadek. Co wpływa na obniżkę regularnych graczy w społeczności CS:GO?

Liczby CS:GO spadają

Za Counter-Strikiem stoi wieloletnia tradycja, która stworzyła solidną, wierną społeczność. Przez długi czas był to bardzo unikatowy tytuł wśród FPS-ów, lecz monopol na rynku przerwał VALORANT, stając się jego bezpośrednią konkurencją. Jednak nie tylko gra od Riot Games przyczyniła się do spadku liczb graczy CS:GO. Po jej premierze produkcja Valve nadal miała się bardzo dobrze, choć wszystko do pewnego czasu.

Najlepsze rezultaty CS:GO osiągało w 2020 roku. Ogromnym sukcesem był kwiecień, który to ustanowił rekordową liczbę graczy w danym momencie - ponad 1,305 miliona osób. Miesięczna średnia wyniosła również przełomowych 857 tysięcy użytkowników. Nie udało się tego pobić do dziś, a nawet trudno jest się do niego zbliżyć. Oczywiście na wszystko mogła wpłynąć pandemia i izolacja w domach - ludzie nie mieli wielu zajęć, więc wrócili do gier komputerowych.

Przez kolejne miesiące statystyki nieco spadły, by wrócić na znakomity poziom wraz ze startem 2021 roku. Ponownie CS:GO potrafiło przekraczać liczbę miliona graczy w jednym momencie. I było to już na pół roku po oficjalniej premierze VALORANTA. Konkurencja wcale nie zniszczyła więc statystyk klasyka.

Jeśli szukać tu przyczyny, to raczej wynika ona z opieszałości Valve i braku pomysłów na nowe dodatki do rozgrywki. Trudno jest wierzyć, że Counter-Strike wyśrubuje nowe rekordy, kiedy nie ma argumentów, które przemówiłyby do przyciągnięcia starych graczy ponownie.

I umówmy się - nie jest fatalnie. CS:GO wróciło bowiem do wykręcania miliona graczy w szczytowych momentach miesiąca. Spadła za to ogólna średnia, bo ta wynosi teraz grubo poniżej 700 tysięcy osób. Trwający styczeń zwiastuje progres, bo wstępne liczby z ostatnich dni są lepsze o kilka procent, ale bardzo daleko do rekordów z 2020 roku czy stabilnych cyferek z 2021 roku.

To samo można zaobserwować po wynikach esportowej oglądalności CS:GO i VALORANTA. Ten pierwszy tytuł traci, a drugi prężnie idzie w górę. Nadchodzą sądne lata, które pokażą, czy nowy tytuł będzie w stanie z czasem pożreć starszego konkurenta. Valve musi zacząć działać, jeśli chce utrzymać Counter-Strike'a przy życiu. Na razie to tylko subtelne sygnały, lecz niebawem może to się przerodzić w efekt kuli śniegowej. Im dłużej pozostanie bez reakcji, tym bardziej urośnie, aż będzie nie do zatrzymania.

Statystyki graczy zostały zaczerpnięte ze strony Steam Charts.

