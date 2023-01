Polski esportowiec weźmie udział w meczu gwiazd. Może wygrać własną emotkę

Season Kickoff to zupełnie nowa inicjatywa Riot Games, twórców League of Legends i organizatorów rozgrywek esportowych. Wydarzenie ma poprzedzić rozpoczęcie nowego sezonu rozgrywek, które w przypadku regionu EMEA zaplanowano już na 21 stycznia bieżącego roku. W ramach eventu zorganizowany zostanie mecz pokazowy, gdzie w jednej z drużyn zobaczymy zawodnika z Polski, Adriana "Trymbiego" Trybusa.

Nowe wydarzenie na scenie League of Legends

Już w drugiej połowie stycznia rozpoczną się zmagania w ramach kolejnego sezonu rywalizacji wiodących rozgrywek League of Legends. Wraz z nadejściem 2023 roku ich organizatorzy, firma Riot Games, postanowiła przedstawić widzom zupełnie nowy format.

Season Kickoff, bo o nim mowa, jest bezpośrednim spadkobiercą wydarzenia All-Stars. Te nie jest nastawione na rywalizację, lecz bardziej na przedstawienie nadchodzących spotkań i zawodników biorących w nich udział. Dodatkowym zamiarem jest przypomnienie o startującym wkrótce sezonie oraz zbudowanie napięcia przed pierwszymi spotkaniami.

Mecz pokazowy z udziałem Polaka

W ramach edycji Season Kickoff dedykowanej League of Legends EMEA Championship zdecydowano się na organizację meczu pokazowego. W dwóch drużynach wystąpią przedstawiciele różnych organizacji esportowych wchodzących w skład najlepszych rozgrywek Starego Kontynentu, łącząc przy tym doświadczonych zawodników z wschodzącymi gwiazdami poszczególnych formacji.

Podczas starcia będziemy mogli obserwować jednego Polaka, Adriana "Trymbiego" Trybusa. Ten został przydzielony do Team Dynasty, gdzie u jego boku zobaczymy Rekklesa, Evi’ego, Exakicka oraz 113. Ich oponentem będzie Team Legacy reprezentowany przez Perkza, Odoamne, Yike, Sheo oraz Hylissanga.

Drużyny Season Kickoff w League of Legends fot. Riot Games

Nie będzie to jednak zwyczajny mecz, wszak będą obowiązywać w nim specjalne reguły. Banowanie postaci nie będzie możliwe, jednak drafty nie będą mogły być powtarzane. Co więcej, po każdej wygranej gracze będą musieli zmienić rolę, na której grają. Jeśli kiedykolwiek byliście ciekawi, jak Trymbi poradzi sobie na górnej alei - to może być jedyna okazja, aby zobaczyć to na deskach studia LEC.

Interesujące nagrody

Season Kickoff to bardziej zabawa, niż prawdziwa rywalizacja. Dlatego mecz nie posiada nagród finansowych - lub o nich nie powiedziano. Zamiast tego zawodnicy będą rywalizować o możliwość stworzenia ekskluzywnej emotki, która powstanie na bazie indywidualnego pomysłu każdego z graczy zwycięskiej drużyny, a następnie trafi do gry.

Mecz odbędzie się już 11 stycznia o godzinie 17:00. Choć to pierwsza odsłona Season Kickoff, sam opis wydarzenia sugeruje, że ominięcie go byłoby dużym błędem.

