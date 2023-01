Esportowe mistrzostwa świata odświeżone. Gracze na to czekali

Mistrzostwa świata, określane także mianem Worldsów, to niewątpliwie najważniejszy turniej w esportowym kalendarzu League of Legends. Rozgrywki są organizowane od przeszło dziesięciu lat, a począwszy od 2023 roku, przejdą one pewne zmiany. Wszystkie z nich zostały zaprezentowane przez organizatorów, którzy jednocześnie ujawnili lokalizację kolejnej edycji zmagań. Jej gospodarzem zostanie Korea Południowa.

Nowy format mistrzostw świata

Zgodnie z ogłoszeniem Riot Games, rozgrywki mistrzostw świata w League of Legends począwszy od 2023 roku, mają zaoferować społeczności pewne zmiany. Po kilkutygodniowym oczekiwaniu w końcu poznaliśmy konkrety. Trzeba przyznać, że zdecydowanie było na co czekać.

Rozgrywki Worldsów, jak popularnie określa się mistrzostwa świata we wspomnianej grze, ponownie będą dzielić się na trzy etapy. Etap play-in, główną część turnieju oraz baraże. Choć pod tym względem nie ma za wiele zmian, doszło do nich wewnątrz poszczególnych faz.

Faza play-in

Play-iny przedstawią bowiem rywalizację w ramach dwóch grup. Każda z nich będzie dedykowana czterem drużynom. Spotkania w ramach nich rozgrywane będą w formacie drabinki turniejowej o charakterze podwójnej eliminacji. Oznacza to, że porażka nie jest równoznaczna z natychmiastowym odpadnięciem. Zamiast tego drużyna będzie toczyć rywalizację w drabince przegranych, która wciąż pozwoli na wywalczenie awansu.

Z każdej grupy awansują dwie ekipy. Łącznie cztery formacje zostaną rozstawione w meczach kwalifikacyjnych. Zwycięzca pierwszej grupy zmierzy się w spotkaniu BO5, czyli do trzech wygranych map, z drużyną, która zajęła miejsce w drugiej grupie - i na odwrót. Stawką jest awans do głównego etapu turnieju.

Format mistrzostw świata w League of Legends 2023 fot. Riot Games

Faza etapu szwajcarskiego

To, co kiedyś nazywano etapem grupowym, w zasadzie przestało istnieć. Zamiast tego organizatorzy mistrzostw świata w League of Legends zdecydowali się na implementację systemu szwajcarskiego. Udział w nim weźmie szesnaście zespołów - 14 bezpośrednio zaproszonych oraz dwa z fazy play-in. Pojedynki w tym etapie będą rozgrywać się na dwóch płaszczyznach: w przeciągu zaledwie jednej gry, jak i do dwóch wygranych map.

Początkowo drużyny zostaną losowo rozdzielone w osiem par, a następnie będą ze sobą zestawiane zależnie od posiadanych wyników. Po pierwszej rundzie drużyna z wynikiem 0-1 nie będzie mogła zagrać przeciwko drużynie 0-2. Celem każdej z formacji jest zdobycie trzech wygranych. To będzie równoznaczne z awansem do play-offów, co uda się ośmiu drużynom. Trzy przegrane natomiast oznaczają odpadnięcie z turnieju.

Format mistrzostw świata w League of Legends 2023 fot. Riot Games

Play-offy

Etap play-offów, często określa się mianem knockouts stage lub po prostu baraży. W tym przypadku nie dojdzie jednak do żadnych zmian. Ponownie zobaczymy osiem drużyn, które począwszy od ćwierćfinałów, będą rywalizować ze sobą na płaszczyźnie spotkań best of five w drabince turniejowej pojedynczej eliminacji. Przegrana jest równoznaczna z odpadnięciem, zaś trzy wygrane z rzędu - zdobyciem tytułu mistrza świata.

Format mistrzostw świata w League of Legends 2023 fot. Riot Games

Nowy sposób kwalifikacji

Dołączenie do walki o mistrzostwa świata nie ulegnie ogromnym zmianom. Ponownie do turnieju dołączą najlepsze drużyny pośród wiodących regionów. Organizatorzy rozgrywek zdecydowali się na przedstawienie dokładnej ilości slotów dedykowanych poszczególnym regionom. Do fazy play-in wejdą dwa najlepsze zespoły VCS i PCS oraz pojedyncze zespoły z LLA, CBLOL, LFL oraz zwycięzcy Worlds Qualifying Series.

Miejsce bezpośrednio w etapie szwajcarskim będą należeć zaś do: czterech najlepszych drużyn z Korei, czterech najlepszych drużyn z Chin, trzech najlepszych drużyn z EMEA, trzech najlepszych drużyn z Ameryki Północnej.

Wspomniane World Qualifying Series to zupełna, a zarazem jedyna nowość. Będzie to pojedynek pomiędzy czwartą drużyną z Ameryki Północnej oraz regionu EMEA rozegrany w systemie do trzech wygranych map. Stawką jest ostatnie miejsce na Worldsy. Dodano również, że w przyszłości do World Qualifying Series dołączą inne regiony.

Worldsy odwiedzą Koreę Południową

Tegoroczne mistrzostwa świata w League of Legends zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Jeśli mieszkacie w Europie i myślicie o ich odwiedzeniu, lepiej zacznijcie planować podróż. Te bowiem odbędą się w Korei Południowej, czyli światowej kolebce sportów elektronicznych.

Pocieszeniem jest jednak lokalizacja Mid-Season Invitational. Turniej, który odbywa się w okolicach maja każdego roku, również zawierający rywalizację najlepszych drużyn na świecie, odwiedzi Wielką Brytanię. Ekipy, które zagrają na MSI, zostaną wyłonione za sprawą rozgrywek, które wystartują już w drugiej połowie stycznia.

