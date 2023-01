Byli mistrzowie świata w VALORANT wracają do gry. W nowym składzie zagra Polak

Kamil "baddyG" Graniczka znalazł nowy zespół na nadchodzący sezon. Polski gracz VALORANTA zostanie trzecim w historii Polakiem, który przyodzieje barwy Acend. Organizacja ogłosiła właśnie swój skład na początek 2023 roku.

Acend wraca do VALORANTA

Początkowo 2022 rok zapowiadał się świetnie dla Acend. Drużyna przystępowała do niego jako świeżo upieczony mistrz świata. Skład liczył na to, że dobre tempo uda się utrzymać i przekuć je w kolejne tytuły. Okazało się to być poza zasięgiem zespołu. Już po kilku miesiącach nowego sezonu, zaczęły się zmiany i rotacje. Organizację po kolei opuszczali kolejni zawodnicy mistrzowskiej ekipy, a jej koniec przypieczętowało odejście wraz z końcem roku Patryka "starxo" Kopczyńskiego.

Na nadchodzące rozgrywki Acend szykuje zupełnie nowy projekt. Jednym z jego ogniw został właśnie Kamil "baddyG" Graniczka. Polak wyrobił sobie markę na międzynarodowej scenie VALORANTA w ostatnich miesiącach. Wpierw obrze wypadł jego tymczasowy pobyt w FunPlus Phoenix, a od lipca do końca roku Graniczka reprezentował Vitality. Tam radził sobie ze zmiennym szczęściem, ale Acend może być miejscem, gdzie odbuduje swoją formę i zyska bardzo potrzebną stabilizację.

Taki sam cel ma zresztą i samo Acend, które musi spróbować wrócić do czołówki rywalizacji. W 2023 roku organizacja będzie grała w VALORANT Challengers East: Surge, a więc regionalnej lidze dla Europy Wschodniej. Zmagania wystartują już 12 stycznia. Na ich inaugurację Acend zagra z Diamant Esports.

Nowy skład Acend stworzą:

Kamil "baddyG" Graniczka

Ondrej "MONSTEERR" Petru

Gilad "ALIVE" Hakim

Alessio "musashi" Xhaferi

Jack "Br0die" Emmott

Ivan "B3ASTM0D3" Ledić (rezerwowy)

Laurynas "Nbs" Kisielius (trener)

