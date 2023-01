Ta gra to kulturowy fenomen. Dzieci za nią szaleją

Fortnite to prawdziwy ewenement branży gier. Tytuł Epic Games niezamierzenie stał się największym hitem wschodzącego gatunku Battle Royale, aby aktualnie stanowić o potędze i zasięgu gier sieciowych. Aktualnie Fortnite to już nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu, lecz także medium dotarcia do fanów kultury masowej.

Nisza potrzebowała nowego lidera

Koncepcja walki o przetrwanie, aktualnie znana w branży gier jako battle royale, pojawiła się w kulturze masowej przed kilkoma laty. Za jej popularyzację odpowiada w głównej mierze Suzanne Collins, autorka bestsellerowej serii Igrzysk Śmierci. Założenia są proste - grupa osób znajduje się danym obszarze, który opuścić może wyłącznie jeden z nich.

Wizja przedstawiona w książkach Collins prędko stała się motywem przewodnim dla wielu gier. Początkowo pod tym względem brylowały gotowe już tytuły, które zostały wyłącznie zmodyfikowane przez społeczność. Następnie pojawiały się gry czerpiące garściami z konwencji, którym udawało się osiągnąć pomniejsze sukcesy. Pierwszym ogromnym hitem okazało się jednak PlayerUnknown’s Battleground.

Gra zadebiutowała w lipcu 2016 roku na platformie Steam i z miejsca stała się hitem. Oferowała dość surową rozgrywkę i pomimo popularności, miała jednak swoje bolączki. Największym mankamentem była cena, bo za PUBG trzeba było zapłacić, a także ewentualne problemy z optymalizacją, na które narzekali gracze. Brak alternatyw sprawił jednak, że gra w swojej niszy była bezwzględnym numerem jeden.

Wstrzelili się w złoty moment

Wiele zmieniło się we wrześniu 2017 roku. Wówczas do wciąż rozwijanej gry Fortnite od Epic Games trafił dedykowany tryb Battle Royale. Gra z dnia na dzień zyskiwała nowych odbiorców. Choć tytuł dzielił założenia z PUBG, w rzeczywistości był zupełnie odmienną grą. Różnica pojawiała się już na starcie, wszak za Fortnite nie trzeba zapłacić ani grosza.

Sama rozgrywka także się różniła. Gra była znacznie bardziej dynamiczna, a bajkowa, ilustrowana oprawa graficzna kusiła nie tylko zagorzałych fanów broni palnej, lecz także młodsze osoby. Jak się okazuje, był to przepis na sukces. Na fali rosnącej popularności Fortnite pojawiał się coraz częściej na gameplay’ach oraz livestreamach, co przekładało się na dalszy wzrost zainteresowania.

Niewątpliwym atutem samej gry była cena, wszak Fortnite można było wypróbować za darmo. To ogromna zaleta, zwłaszcza, że gatunek Battle Royale - choć aktualnie to może wydawać się dziwne - stale zyskiwał na popularności, a dla niektórych mógł się wydawać nieznany. Dodatkowo pozwalało to na wypróbowanie dość unikalnych dla Fortnite funkcjonalności - możliwości budowania.

Pobito rekordy

Epic Games tworząc poboczny tryb do Fortnite, który oryginalnie miał być zupełnie inna grą, zapewne nie spodziewało się odniesienia aż tak ogromnego sukcesu. Jeszcze w 2017 roku do Fortnite zarejestrowało się 20 milionów użytkowników. Liczba ta kaskadowo rosła, przez co po zaledwie roku mówiliśmy o wartości 125 milionów, zaś po dwóch latach - 250 milionów.

Choć tytuł był dystrybuowany za darmo, w żadnym wypadku firma nie musiała dokładać do interesu. Fortnite generował bowiem ogromne zyski, a to wszystko za sprawą mikrotransakcji. Gracze nie musieli zapłacić za samo wejście do gry, jednak zewsząd kusiły ich błyszczące nowości. Nowy wygląd postaci, a może lotnia o unikalnym kształcie? To i wiele więcej było dostępnych w sklepiku wewnątrz gry, gdzie obowiązywała waluta V-Dolce. Te zaś kupowało się, rzecz jasna, za prawdziwą gotówkę.

Jak wiele osób dało się skusić na nowy wygląd bohatera? Jak się okazuje, całkiem sporo. Zgodnie z doniesieniami portalu Eurogamerm, już w 2018 roku gra zarobiła 5,4 miliarda dolarów. To zaś z kolei pozwoliło twórcom gry nie tylko na dalszy rozwój gry, lecz także całej firmy. Wszak to właśnie Fortnite w większości finansuje działania Epic Games Store, czyli platformy, która postanowiła rzucić rękawice takiemu hegemonowi jak Steam.

Świetne miejsce na reklamę

Blisko 80 milionów aktywnych graczy w 2020 roku, których demografia wskazuje w znaczącej większości na wiek pomiędzy pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Ktoś zdecydowanie ruszył głową i wpadł na genialny pomysł - Fortnite może być nie tylko unikatowym sposobem na rozrywkę w wolnym czasie, lecz także miejscem na reklamę.

I to nie taką chamską, jaką możemy kojarzyć z gier mobilnych. Twórcy Fortnite w 2018 roku nawiązali pierwszą współpracę z marką Marvel, odpowiedzialną za tworzenie komiksów, filmów i seriali o superbohaterach. Na krótko przed premierą "Avengers: Wojna bez granic" w grze pojawił się zupełnie unikatowy tryb, w którym gracze mogli mierzyć się z głównym antagonistą filmu, Thanosem. Akcja, choć przysporzyła graczom sporo frajdy, jednocześnie zachęcała ich do odwiedzenia pobliskiego kina.

Wraz z upływem czasu lista współprac się powiększała i dotyczyła nie tylko najnowszych kinowych hitów. Druga w historii polegała bowiem na wprowadzeniu do gry przedmiotów kosmetycznych, które wyglądem nawiązywały do NFL. Nie był to jednak pojedynczy romans ze sportami. W kolejnych latach było ich znacznie więcej, dzięki czemu aktualnie gracze mogą walczyć o przetrwanie grając postacią Harry’ego Kane’a czy Naomi Osaki.

Co jednak ciekawe, nie tylko kino stwierdziło, że Fortnite to dobre miejsce, aby zachęcić społeczność graczy. Na podobne działanie zdecydowali się twórcy anime - dzięki temu w grze pojawiły się postacie z popularnych Naruto, Dragon Ball czy My Hero Academia. Najciekawszym jednak zjawiskiem była promocja innych gier. Przez to w walce o przetrwanie możemy spotkać między innymi Jinx z League of Legends, Ezio Auditore z serii Assassin’s Creed, czy Wiedźmin Geralt.

Wiedźmin Geralt w Fortnite fot. Epic Games

Strzały, wybuchy i koncerty

Choć takie współprace brzmią imponująco, te robiące największe wrażenie zdarzają się z rzadka. Mowa o współpracach z muzycznymi artystami, które oprócz dodania kilku przedmiotów kosmetycznych, wprowadzają do gry zupełnie nowe wydarzenia - pełnoprawne koncerty. Dotychczas w historii gry takowe odbyły się dwa. Szlak przetarł DJ Marshmello, zaś największe show zrobił znany na całym świecie Travis Scott.

Pojawienie się w Fortnite otworzyło przed raperem zupełnie nowe horyzonty. Albowiem kto dał koncert publiczności, w której zgromadziło się 12 milionów osób? To właśnie tylu graczy wzięło udział w jednorazowym wydarzeniu, które trwało zaledwie dziesięć minut. Te można jednak śmiało uznać za najbardziej dynamiczne w historii całej gry.

Wirtualny świat gry Battle Royale pozwolił na stworzenie zupełnie nowego show. Starannie przygotowane animacje pozwolił na przekazanie graczom doświadczenia, którego za żadne skarby nie doświadczą w realnym świecie. To wszystko sprawia, że takie wydarzenie zostało powielone. Przy kolejnej muzycznej atrakcji za mikrofonem stanęła równie popularna Ariana Grande. To jednak nie wszystko, wszak w grze następnie pojawiali się także mniej znani artyści.

Fortnite ma i będzie miał się dobrze

Ciągle wprowadzane aktualizacje sprawiają, że Fortnite nie ulega przeterminowaniu. Gra wciąż zaskakuje nowościami, a współprace są miłym dodatkiem urozmaicającym rozgrywkę. Przez to liczba graczy nie maleje, a przynajmniej nie dzieje się to w drastycznym tempie. Gra pożyje jeszcze długo, co najbardziej zagorzałych fanów zdecydowanie ucieszy.

Twórcy nie zamierzają zbaczać z obranej ścieżki. W nieoficjalnych informacjach coraz częściej mówi się o koncercie The Kid LAROI. Te jako pierwsze do przestrzeni publicznej ujawnił zaufany insider Tom Henderson. Choć pseudonim może niewiele mówić, artysta zasłynął za sprawą piosenki "STAY" nagranej wspólnie z Justinem Bieberem.

Trzeba przyznać, że przyszłość miłośników Fortnite zapowiada się ciekawie - i muzycznie.

