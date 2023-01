W FIFA 15 to trio wymiatało. Ich kariery nie potoczyły się jednak tak rewelacyjnie

Seria FIFA ma wieloletnią tradycję. Co roku w każdej części sprawdzało się w niej coś innego. Określone schematy, techniki czy parametry były szybko rozpracowywane przez graczy. Na ich podstawie dobierano najlepszych piłkarzy, którzy byli w stanie płynnie zaadaptować się po mechaniki. Część z nich wcale nie należała do oczywistych wyborów - w rzeczywistości wcale nie radzili sobie dobrze, ale na wirtualnych murawach królowali. Tym wstępem rozpoczynamy krótki cykl tekstów, przypominający o najbardziej zaskakujących gwiazdach serii FIFA.

Ten atak rządził w FIFA 15

W FIFA 15 u zawodników liczył się aspekt, który w zasadzie co roku zawsze ma duże znaczenie. Mowa o tempie biegu. Szybki piłkarz, to przydatny piłkarz. Dlatego też ważne były parametry, które współgrały z tym atutem. Każda cecha polepszająca drybling, dobra budowa ciała czy sztuczki były tu wartościowymi bonusami.

Żadna skomplikowana filozofia. Prawdziwą gratką było jednak znaleźć piłkarzy, którzy spełnią te wszelkie kryteria. To nie sztuka powiedzieć "Leo Messi" czy "Cristiano Ronaldo". W tamtej części niewielu graczy miało fundusze na tak luksusowe karty. Dlatego też zabawa polegała na łowieniu mniej oczywistych nazwisk za dużo mniejsze pieniądze.

I tym sposobem narodził się prawdziwy tercet zniszczenia w Ultimate Team. Każdy z zawodników pasował idealnie pod silnik FIFA 15. Do tego nie było żadnego problemu ze zgraniem, bowiem wszyscy grali w tym samym klubie. Mowa tu o ówczesnych piłkarzach AS Romy - Gervinho, Seydou Doumbii i Victorze Ibarbo.

Starsi gracze serii doskonale pamiętają tamte czasy. Trio z Romy było prawdziwym odkryciem FIFA 15. Względnie nisko ocenione karty (Gervinho 81, Doumbia 82, Ibarbo 78), bardzo pospolite, a zarazem wyjątkowo skuteczne. Każdy z nich miał powyżej 90 punktów tempa, do czego dochodził drybling na stabilnym, przyzwoitym poziomie. Może i panowie nie nadawali się zbytnio do ostrzeliwania bramki rywala z dystansu, ale to nie było potrzebne.

Po prostu objeżdżało się nimi defensywę rywala. Trzech asów w ataku, którzy zapewniali sobie nawzajem idealne zgranie - istna maszyna zniszczenia w realiach FIFA 15. I kto by się spodziewał, że dwóch niepozornych Iworyjczyków i Kolumbijczyk z Romy okażą się takimi gwiazdami na wirtualnej murawie. Radzili sobie na niej dużo lepiej niż na tej prawdziwej.

To takich piłkarzy gracze FIFA wspominają z sentymentem najlepiej. Tych nieoczywistych bohaterów, herosów z niczego. Nigdy potem żaden z trzech zawodników nie sprawdzał się już tak dobrze w serii piłkarskich gier. "15" była ich domeną i to w niej ich karty napisały swą historię.

Największą karierę z nich zrobił w rzeczywistości Gervinho. Skrzydłowego charakteryzowały piekielnie dobre umiejętności techniczne. Iworyjczyk w najlepszych latach grał w Lille, Arsenalu i właśnie Romie. Potem obrał kierunek na Chiny, czym zamknął sobie drzwi do światowej piłki. Wrócił do Europy, gdzie poczarował jeszcze przez moment w Parmie, a teraz grywa w Arisie Saloniki.

Doumbia już odwiesił buty na kołek. Najlepiej zapamiętają go kibice w Rosji i Szwajcarii - jako gracz CSKA Moskwa, Young Boys oraz FC Basel rozgrywał znakomite sezony z dwucyfrowymi zdobyczami bramkowymi. Roma go przerosła. Spędził w niej zresztą tylko kilka miesięcy, bo potem rzucano go na kolejne wypożyczenia. Największy sukces to zdecydowanie Puchar Narodów Afryki zdobyty razem z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej, w której grał zresztą razem z Gervinho.

Forma Ibarbo z FIFA 15 chyba najbardziej kontrastowała z tą rzeczywistą. Kolumbijczyk zagrał w Serie A 130 spotkań, ale nigdy ligi nie zwojował. Od 2016 roku zaczął się jego stopniowy zjazd. Zaliczył epizody w Kolumbii i Grecji, a obecnie gra w drugiej lidze japońskiej. Kompletny przestrzał względem FIFA 15.

