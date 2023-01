Drużyna tygodnia wraca do FIFA 23. Ciekawy materiał na zmiennika trafił do paczek

10. drużynę tygodnia w FIFA 23 można określić mianem zwyczajnie przeciętnej. Na obecnym etapie gry raczej żaden jej przedstawiciel nie zwojuje boisk Ultimate Team. Mimo wszystko trafiło się kilka nieźle ocenionych kart, a te przydadzą się każdemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl na EA Sports Women's Football Summit

Drużyna tygodnia wraca do Ultimate Team w FIFA 23

Europejskie ligi powoli budzą się z mundialowo-zimowego snu. Wracają kolejki i spotkania klubowe na poziomie. Niektórzy zawodnicy pokazali, że nie próżnowali i są w pełni gotowi na powrót do aktywnej rywalizacji. Mimo wszystko w najnowszej drużynie tygodnia w FIFA 23 raczej nie ma nazwisk, które zainteresowałyby graczy na dłużej.

Najwyżej ocenioną kartę (88) otrzymał Martin Odegaard. Norweg rzecz jasna na mundialu w Katarze nie zagrał, ale w rytm meczowy wstrzelił się znakomicie. 2022 rok pomocnik Arsenalu skończył z golem i trzema asystami w meczach z West Hamem i Brighton. "Kanonierzy" nieco odjechali stawce w Premier League między innymi za jego sprawą, ale zespół z Londynu nie może osiadać na laurach - ostatnio zgubione punkty z Newcastle temu dowodzą.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Esportowiec lekceważył i drwił z innych graczy. Wypunktowano jego szkodliwe zachowanie

Karty o ocenie 87 otrzymali Mehdi Taremi, Antoine Griezmann oraz Douglas Luiz. Z tego grona chyba tylko Francuz może jakkolwiek przydać się w spotkaniach w Ultimate Team, ale w sumie każdego z tych panów zawsze można wrzucić do jakiegoś SBC, o w końcu ocena i tak zrobi robotę. Luiz został wyróżniony gwiazdką, dzięki czemu otrzymał ulepszenie aż o 9 oczek względem bazowej wersji.

Z reszty zestawienia drużyny tygodnia warto rzucić okiem na Loisa Opendę z Lens. Belg zagrał kapitalnie przeciwko PSG, a klub z północy Francji skrócił stratę punktową do Paryżan tylko do czterech punktów. Karta Opendy wygląda naprawdę dobrze - ma aż 98 punktów tempa, a do tego bardzo solidną fizyczność, drybling czy strzały. Napastnik może nie nada się na startera do składu, ale za to z ławki z pewnością może się sprawdzić.

Młode talenty FIFA 23. Idealni kandydaci do trybu kariery