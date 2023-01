Ukraiński talent znalazł nowy zespół. Kolejny wychowanek świetnej esportowej akademii

Danił "headtr1ck" Walitow został ogłoszony nowym graczem Ninjas in Pyjamas. 18-letni Ukrainiec dostanie więc szansę regularnej gry na najwyższych szczeblach rozgrywkowych esportowej sceny CS:GO. To kolejny wychowanek akademii Natus Vincere, który z młodzieżówki awansuje do dorosłej ekipy jednej z najbardziej znanych organizacji w Europie.

NAVI wychowało kolejny talent. Wychowanek zagra w NIP

Transfer "headtr1cka" to coś, czego Ninjas in Pyjamas potrzebowali od dawna. Zespół pozostawał bez klasycznego snajpera od miesięcy, co widocznie odbiło się na jego dyspozycji. Przemodelowania składu nic nie dawały, a wręcz szkodziły, jeszcze bardziej komplikując model całej drużyny. Podejścia pod AWP robili Patrick "es3tag" Hansen oraz Fredrik "REZ" Sterner, jednakże nie potrafili oni realizować się w tej roli efektywnie, a przez to też skład tracił na jakości.

Wszystkie kłopoty NIP wynikły z nieudanej próby włączenia do ekipy Nicolaia "device'a" Reedtza w 2021 roku. Głośny transfer nie przyczynił się do poprawy wyników drużyny. Duńczyk cały poprzedni rok spędził w rezerwie ze względu na swoje problemy prywatne, a w październiku finalnie rozstał się ze szwedzką marką.

Dlatego też z przyjściem Walitowa wiązane są ogromne nadzieje. Ninjas wreszcie mają w swoim składzie klasycznego snajpera, a w drugiej połowie minionego sezonu dołączył do nich również nominalny prowadzący - Aleksi "Aleksib" Virolainen. Ze względu na dojście Fina, zmieniono język komunikacji na angielski. Mimo wszystko jest to adaptacja w dobrymi kierunku. Teraz w zespole podział ról jest zdrowy i naturalny. Nikt nie będzie pełnił dodatkowych obowiązków z przymusu, co nienaturalnie wpływałoby na jego dyspozycję. Po praktycznie rocznej przebudowie Ninjas in Pyjamas wreszcie wyglądają sensownie jako drużyna.

Walitow jest kolejnym wychowankiem NAVI, który wypływa na głębokie wody esportowej sceny CS:GO. Obecnie w głównej drużynie organizacji gra już dwóch adeptów akademii - Walerij "b1t" Wakhowskij oraz Andrij "npl" Kuharskij. Ilja "m0NESY" Osipow przeniósł się z kolei na początku 2022 roku do G2 Esports, które wykupiło go za około 600 tysięcy dolarów. Żadna inna akademia nie może pochwalić się aż czterema podopiecznymi na tak wysokim poziomie w Counter-Strike'u.

Ukrainiec zadebiutuje w nowych barwach w fazie grupowej BLAST Premier Spring 2023, a więc dokładnie tym samym turnieju, na którym rok wcześniej pierwszy raz w G2 Esports zagrał jego kolega z NAVI, "m0NESY". Zmagania w BLAST rozpoczną się 19 stycznia.

Skład NIP na 2023 rok stworzą:

Danił "headtr1ck" Walitow

Aleksi "Aleksib" Virolainen

Fredrik "REZ" Sterner

Ludvig "Brollan" Brolin

Hampus "hampus" Poser

Daniel "djL" Narancić (trener)

