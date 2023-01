Esportowiec lekceważył i drwił z innych graczy. Wypunktowano jego szkodliwe zachowanie

Profesjonalni esportowcy powinni być inspiracją i przykładem dla innych graczy. Bądź co bądź mają oni realny wpływ na budowę społeczności wokół danej gry. Dlatego spore kontrowersje wzbudziły oskarżenia internetowego twórcy o nicku "tdawgg" w kierunku reprezentanta G2 Esports w VALORANCIE, Francisa "OXY'ego" Hoanga, któremu zarzucono specjalne podkładanie się i przegrywanie spotkań na drugim ze swoich kont.

REKLAMA

Zobacz wideo Praca marzeń naszych dzieci, żyła złota, a zarobki? "Polska w światowej czołówce"

Poważna dyskusja na temat zawodnika VALORANTA

Temat wywiązał się po wrzuceniu przez "tdawgga" na Twittera wpisu wraz z załączonym filmem odnośnie przypadku "OXY'ego". W 40-minutowym materiale twórca ogląda i komentuje zachowanie zawodnika G2 w trakcie zwykłego meczu rankingowego.

Amerykanin nie zachowuje się w trakcie gry jak należy. Kłóci się ze swoimi kolegami z drużyny, szydzi z nich i ewidentnie nie przykłada do rozgrywki, podchodząc do niej wyjątkowo lekceważąco. W gamingowych kuluarach nazywa się takie zachowanie "trollowaniem" czy też "intowaniem" - umyślnym przeszkadzaniem innym i podkładaniem się rywalowi, aby umyślnie przegrać mecz. Oczywiście nie było to spotkanie w ramach oficjalnego turnieju, bo wtedy Hoang musiałby mierzyć się z poważnymi konsekwencjami. Niemniej jednak jego nastawienie jest nieakceptowalne, a fakt, że jest on profesjonalnym zawodnikiem renomowanej organizacji sprawia, iż wystawia on fatalne świadectwo reszcie społeczności VALORANTA.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Co ciekawe w dyskusję pod wpisem "tdawgga" zaangażowało się wiele osób z esportowego środowiska. Za "OXY'm" wstawili się jego koledzy z G2 Esports, co jeszcze bardziej rozszerzyło zasięgi. Jednakże żaden z zawodników w zasadzie nie przedstawił sensownej argumentacji, która podważałaby tezę twórcy. Każdy raczej odbiegał od tematu swoim komentarzem, co dość skutecznie odciągnęło uwagę wielu internautów.

Koniec sporu. Fortnite wraca na iPhone'y

Z jednej strony można stwierdzić, że jest to tylko mecz rankingowy w grze i przegranie go nie niesie za sobą poważnych konsekwencji. Aczkolwiek młody gracz nie daje dobrego przykładu społeczności VALORANTA - gra na alternatywnym koncie poniżej swojego nominalnego poziomu, nie przykłada się do rozgrywki, nie okazuje szacunku innym użytkownikom. Tak nie zachowuje się zawodowiec i właśnie za to na "OXY'ego" spadła słuszna krytyka.

Finalnie Hoang przeprosił, wyjaśniając, że dużo rzeczy mówi z intencją sarkastyczną i nie ma na celu nikogo obrażać. Pozostaje wierzyć, iż 17-latek rzeczywiście wyciągnął wnioski z całej sytuacji, bo jego nastawienie było po prostu nieakceptowalne.

Twitch odwiedzają miliony użytkowników. Przekonaj się, co oglądali w 2022 roku