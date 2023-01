Spalony koncept w FIFA 23. Znikają nielubiane przez graczy karty

W okresie mistrzostw świata w Katarze w FIFA 23 Ultimate Team pojawiło się mnóstwo kart związanych z turniejem. Część z nich stanowiły specjalne wersje w mundialowej estetyce. Nie różnią się one statystykami od bazowych odsłon, lecz gracze mogli je normalnie trafić w paczkach. Sęk w tym, że są one czasowo dostępne, a dziś wygasa ich ważność.

Zobacz wideo Sport.pl na EA Sports Women's Football Summit

Mundialowe karty znikają z FIFA 23

Na specjalnych, tymczasowych kartach z mundialu skorzystało sporo graczy. Niektórym z paczki wypadli naprawdę solidni zawodnicy pokroju Kyliana Mbappe, Lionela Messiego czy Cristiano Ronaldo. Nagrody bywały często dużo lepsze niż w normalnym okresie Ultimate Team i choć obecnie innych, znacznie ciekawiej wyglądających okazów nie brakuje, tak piłkarzy takowych można było zawsze wrzucić przynajmniej na ławkę rezerwowych.

Ale z tym koniec. Dziś o godzinie 19:00 karty stracą ważność i znikną z Ultimate Team. Przez ostatnie dni większość graczy starała się zdobywać z nich wszelkie możliwe nagrody, lecz nie jest to wcale tak proste, gdyż kart nie można ot tak wrzucać do klasycznych SBC. Bonusy za zbieranie mundialowych zawodników z kolei składają się głównie z kart niewymiennych i naprawdę skromnego zastrzyku monet. Przykładowo za zebranie przynajmniej 100 kart z mistrzostw świata, gracz otrzymuje 2 tysiące monet i pięciu zawodników o ocenie 80+ - niewymiennych rzecz jasna.

EA pierwszy raz skorzystało z takiego rozwiązania i trudno jest je jednorako ocenić. Na pewno to ciekawa forma urozmaicania Ultimate Team, gdyż więcej graczy otrzymało naprawdę ciekawe karty do swoich składów. Mimo wszystko konieczność liczenia się z ich wygaśnięciem raczej nie jest niczym miłym - to nie są zawodnicy, z których można budować zespoły na dłużej.

Czytając opinie graczy na forach, raczej niewiele jest pozytywnych opinii. Społeczność Ultimate Team bardzo krytycznie wypowiada się o pomysłach EA, punktując, że cały potencjał dodatku na mistrzostwa świata został zmarnowany. Zdaniem graczy karty mundialowe powinny mieć dużo szersze zastosowanie, a sam pomysł był po prostu denny i bezużyteczny.

