Mistrzowski skład Acend to już tylko historia. Ostatni zawodnik opuścił organizację

Patryk "starxo" Kopczyński przestał być zawodnikiem Acend. Polak był ostatnim członkiem zwycięskiego składu VALORANT Champions 2021. Przed graczem jak i organizacją zupełnie nowe rozdziały - Kopczyński musi znaleźć sobie nową drużynę, a Acend swoją skompletować.

Acend zaczyna na nowo

To nie była żadna era dominacji. Acend nie zdeklasowało konkurencji po wygranej na VALORANT Champion 2021. Choć mistrzostwo świata podsumowało naprawdę kapitalny rok w wykonaniu organizacji, tak ta od tamtego czasu ma problemy. Acend zaliczyło duży zjazd i wszyscy powoli zaczęli czuć, że ówczesny skład wycisnął z siebie maksimum. Powoli zaczęto przebudowywać ekipę już trzy miesiące po triumfie w Berlinie.

I tak najpierw odsunięto prowadzącego, Santeriego "BONECOLDA" Sassiego. Krótko potem zgodę na odejście dostał również Wladislaw "Kiles" Szwets. Fin i Ukrainiec definitywnie opuścili szeregi Acend pod koniec kwietnia 2022 roku - "BONECOLD" trafił do Vitality, a "Kiles" do Giants.

Próbowano szybko sklecać drużynę, by cały sezon nie poszedł na marne, ale wyszło to z marnym skutkiem. Odświeżone Acend nie potrafiło powtórzyć wyników poprzedniej formacji. Pod koniec czerwca przerwę ze względu na słaby stan psychiczny zrobił Aleksander "zeek" Zygmunt, a Mehmet "cNed" Ya??z ?pek przeszedł do rezerwy we wrześniu. Jak już wiadomo pierwszy z nich zagra w Heretics, z kolei drugi rozpocznie nowy sezon jako gracz Natus Vincere.

I tak z mistrzowskiego składu w ekipie pozostał tylko "starxo". Polski duet z Acend się rozpadł, a odnośnie przyszłości Kopczyńskiego niewiele było wiadomo, choć we wrześniu organizacja również i mu dała wolną rękę w kwestii przyszłości.

Teraz umowa "starxo" z Acend dobiegła końca. Polak stał się wolnym zawodnikiem i może swobodnie szukać nowego domu. To nieco dołujące, że tak historyczny skład posypał się na przestrzeni roku od zdobycia tytułu mistrzów świata. Cóż - taki jest esport. Nie wybacza błędów i bywa bardzo bezwzględny.

Niebawem Acend powinno ogłosić swój nowy skład. Na razie wiadomo, że nowy sezon organizacja rozpocznie w rozgrywkach VALORANT Challengers East: Surge, a więc regionalnie będzie przypisana do Europy Wschodniej.

Mistrzowski skład Acend z VALORANT Champions 2021 tworzyli:

Aleksander "zeek" Zygmunt (Heretics)

Santeri "BONECOLD" Sassi (Vitality)

Wladislaw "Kiles" Szwets (Case)

Mehmet "cNed" Ya??z ?pek (Natus Vincere)

Patryk "starxo" Kopczyński (bez zespołu)

