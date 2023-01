Głosowanie na drużynę roku FIFA 23 jeszcze w styczniu. Tegoroczna edycja przełamie schemat

Jedenastka roku, na podstawie której przyznane zostanie jedenaście wyjątkowych kart specjalnych w FIFA 23. Karty Team of the Year zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród graczy społeczności Ultimate Team. Mają one bardzo wysokie statystyki, dzięki czemu ich ceny potrafią wynosić od kilkuset tysięcy do paru milionów monet. Dlatego wkład graczy w głosowanie na wyróżnionych zawodników jest bardzo ważny.

Głosowanie na drużynę roku w FIFA 23 już za kilka dni

TOTY to już ikoniczny i tradycyjny element serii gier FIFA. Co roku w styczniu rozpoczyna się głosowanie, w którym gracze wybierają swoje jedenastki roku. To na podstawie tych głosów zostanie wyróżniona finalna drużyna. Rozstawiana jest ona w formacji 1-4-3-3, wobec czego karty otrzymuje jeden bramkarz, czterech obrońców, trzech pomocników i trzech piłkarzy ofensywnych. Nie ma tu precyzyjnego podziału na określone pozycje - jeśli ktoś tak uzna, do swojego zespołu może na przykład wrzucić czterech nominalnych bocznych obrońców.

Wybory są więc bardzo subiektywne, co zawsze budzi kontrowersje o różnej skali. Duża część graczy decyduje się bowiem postawić na piłkarzy, którzy spiszą się najlepiej na wirtualnej murawie, a wcale nie byli najlepsi w danym roku w rzeczywistości. Listy nominowanych są zazwyczaj bardzo obszerne, co daje wyjątkowo szerokie pole do manewrów.

Niektórzy piłkarze trafiają do elitarnego zestawienia co roku praktycznie bez przerwy. Takowymi przykładami są Leo Messi czy Cristiano Ronaldo, którzy w drużynie roku są uwzględniani w zasadzie od samego wprowadzenia tego konceptu do Ultimate Team. Tym razem jednak najpewniej to się zmieni - Ronaldo ma za sobą fatalny rok i musiałoby dojść do wyjątkowo zaskakującej nominacji, ażeby gracze w ogóle mieli opcję zagłosowania na Portugalczyka.

W tamtym roku Ronaldo dostał kartę TOTY dzięki dwunastemu wyborowi, który zostaje dokonany po wyłonieniu całej jedenastki. Gracze dostają szansę wyróżnienia dodatkowego piłkarza z trójki, która otrzymała dużo głosów, lecz nie załapała się do głównego zespołu.

Głosowanie na drużynę roku w FIFA 23 ma się rozpocząć 10 lub 20 stycznia. Wszystko będzie się odbywać na oficjalnej stronie EA Sports. O dalszych szczegółach procesu poinformujemy, gdy plebiscyt już wystartuje.

