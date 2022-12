Zmiany w NAVI. Super zmiennik odchodzi

Wiktor "sdy" Ordzuhew nie zapracował sobie na stały kontrakt w NAVI. Choć Ukrainiec spędził pół roku w zespole, tak finalny werdykt brzmi "nie" - drużyna poszuka sobie innego, regularnego zawodnika. Mimo wszystko Ordzuhewowi należy się ogromny szacunek, bo stanął na wysokości zadania, gdy wrzucono go na głęboką wodę.

Zmiennik potrzebny od zaraz

Gdy Natus Vincere rozstało się nagle w maju z Kiryłem "Boombl4'em" Mihaiłowem, zespół musiał błyskawicznie znaleźć sobie nowego zawodnika. Nie było czasu na wyszukane testy czy nabory - sezon trwał w najlepsze, a NAVI nie mogło sobie pozwolić na komfort wzięcia głębokiego oddechu. Tu nadzieją okazał się właśnie "sdy".

Ukrainiec rozstał się z MAD Lions po bardzo rozczarowującym epizodzie. Ordzuhew szukał szansy na odbicie się i ponowną grę na poziomie. Propozycja od NAVI była jak dar od losu. Takich ofert się nie odrzuca. W nowym składzie "sdy" pełnił funkcję gracza wsparcia. Nowym prowadzącym z przymusu został Denis "electroNic" Szaripow, ale Rosjanin szybko zaadaptował się do dodatkowych obowiązków. Od czerwca drużyna funkcjonowała na nowych warunkach razem z Ordzuhewem.

W takim składzie NAVI zagrało na siedmiu dużych turniejach. Początkowe wyniki budziły ogromne nadzieje, gdyż na BLAST Premier Spring Final Natus Vincere podniosło trofeum, a na następnym IEM Kolonia zajęło drugie miejsce. Potem jednak ekipa znacząco zwolniła - w ESL Pro League zespół odpadł już w fazie grupowej, a na IEM Rio powstrzymała go FURIA w ćwierćfinale. Coraz częściej mówiło się, że "sdy" ostatecznie nie zostanie w drużynie na stałe. Nie bez powodu zresztą na światowe finały BLAST NAVI pojechało w sześcioosobowym zestawieniu - Ordzuhew zmieniał się z Andrijem "npl'em" Kuharskim.

To właśnie młodzik z akademii zagra z głównym składem na otwierającym 2023 rok IEM Katowice. Ordzuhew zaś idzie w swoją stronę. Jak sam przyznał, nigdy nie miał z NAVI stałej umowy i finalnie się jej nie doczekał.

Prawda jest taka, że nigdy nie miałem długiego kontraktu z NAVI, co czyni mnie chyba stand-inem z najdłuższym stażem w historii. Doświadczenie, jakie zebrałem w tym okresie, jest bezcenne. Nigdy nie przypuszczałbym, jak szybko można się uczyć w grze i poza nią. Jestem wdzięczny za wszystko.

Teraz szukam sobie nowego domu, gdzie pokażę, czego się nauczyłem i będę mógł wszystko poskładać, aby ponownie zdobywać trofea. Jestem bardzo zmotywowany - jak zawsze.

Być może to historia bez "happy endu", bo ostatecznie "sdy", pomimo ogromnych starań, nie zostanie w NAVI na stałe. Jednakże te pół roku spędzone z organizacją to i tak duży sukces. Gdyby nie wkład Ukraińca, możliwe że zespół zupełnie zmarnowałby rundę letnio-jesienną. Natus Vincere ma co zawdzięczać swojemu wiernemu zmiennikowi.

Skład NAVI na 2023 rok tworzą obecnie:

Oleksandr "s1mple" Kostyliew

Denis "electroNic" Szaripow

Ilja "Perfecto" Załutskij

Andrij "npl" Kuharskij

Walerij "b1t" Wakhowskij

Andriej "B1ad3" Gordienskij (trener)

