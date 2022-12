Ambitna współpraca na francuskim rynku piłkarsko-esportowym. Znana organizacja wspiera klub

Team Vitality oraz Lille OSC łączą siły we wspólnym celu. Wszystko z powodu zbliżających się rozgrywek eLigue 1 w FIFA 23. Zawodnicy esportowej organizacji przywdzieją barwy mistrza Francji z 2021 roku.

Współpraca Vitality i Lille w FIFA 23

Partnerstwa klubów piłkarskich z esportowymi organizacjami to już pospolite zabiegi. Sporty tradycyjne coraz częściej krzyżują się z grami, dzięki czemu powstają wspólne inicjatywy i projekty. Piłkarskie ligi w grach FIFA również stały się normą. W Polsce mamy Ekstraklasa Games, w Anglii ePremier League, a we Francji właśnie eLigue1.

To w tej lidze wspólnie działać będą Vitality oraz LOSC. "Pszczoły" wystawią klubowi swoich zawodników, którzy będą reprezentować zespół z północnej Francji w rozgrywkach. Duet Lille stworzą Lucas "DaXe" Cuillerier i Corentin "RocKy" Chevrey. Postarają się oni poprawić i tak dobry wynik z tamtego sezonu - "Mastify" finiszowały w pierwszej czwórce ligi. Tytuł znowu trafił w ręce Lorient, które obroniło miano mistrza z poprzedniego roku.

Zaangażowanie ze strony Vitality to dobry znak. Organizacja należy do jednej z najbardziej renomowanych, światowych marek esportowej branży. Lille może bardzo skorzystać z takiej współpracy nie tylko pod kątem wyników, ale i marketingu, co zadziała również i w drugą stronę.

W eLigue 1 wystąpi 20 drużyn, czyli dokładnie tyle samo, ile w klasycznej odsłonie piłkarskiej ligi. Każdy z klubów wystawia swoją dwuosobową reprezentację. Rozgrywki ruszyły już 28 grudnia, a pierwsza kolejka zakończy się dziś meczami Olympique Marsylia z Toulousą oraz Nicei z Lens - rozpoczną się one o 21:00.

