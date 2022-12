VALORANT w końcu trafi do Chin. Dwa lata po premierze

Wydawcy gier komputerowych, którzy chcą, aby ich produkt pojawił się także na chińskim rynku, zdecydowanie nie mają w ostatnim czasie łatwo. Każdy tytuł musi zostać zatwierdzony przez tamtejszy rząd i przejść przez odpowiednie kontrole. Po wielomiesięcznych staraniach sukces w tej kwestii odniosło Riot Games, które w końcu może wydać w Chinach swoją strzelankę, VALORANTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl na EA Sports Women's Football Summit

Chińscy gracze z dostępem do VALORANTA

Zgodnie z najnowszym ogłoszeniem chińskiej Krajowej Administracji Prasy i Publikacji, aż 45 różnych gier komputerowych otrzymało zezwolenie na publikację na tamtejszym rynku. Pośród wielu tytułów znajdziemy także esportową perełkę od Riot Games. Mowa, rzecz jasna, o wydanej globalnie w czerwcu 2020 roku strzelance, VALORANCIE.

Wydanie gry w chinach to jednak nie lada wyzwanie. Tamtejsze władze podchodzą bowiem sceptycznie do wirtualnej rozgrywki. Radykalne, podejmowane na przestrzeni ostatnich lat, kroki prawne mają ukrócić dostęp obywateli do gier komputerowych. Restrykcje dotyczą zwłaszcza nieletnich, których czas spędzony przed ekranami jest mocno limitowany. Mimo wszystko, otworzenie się na grę przez rynek chiński drastycznie zwiększy liczbę graczy. W przypadku tytułów free-to-play przekłada się to także na rekordowe zarobki.

Mistrz świata Fortnite bez drużyny. Ma 20 lat i jest milionerem

Chińczycy i tak grali

Choć VALORANT w Chinach dopiero się ukaże, nie przeszkadzało to co bardziej zdeterminowanym mieszkańcom kraju na grę w strzelankę od Riotu. W tym celu wykorzystywano bowiem VPN, a następnie za jego pomocą podłączano się do serwerów w Hong Kongu.

Obraz determinacji Chińczyków obrazuje stworzenie kilku profesjonalnych drużyn, które toczyły rywalizację pomimo restrykcji. Najbardziej rozpoznawalnym przykładem pozostaje EDward Gaming, które wzięło udział w turnieju rangi Champions. Po pełnoprawnej premierze możemy się jednak spodziewać, że liczba utalentowanych zawodników z Chin znacznie wzrośnie.

Stracili kilka tysięcy złotych. Dramat zapalonych graczy Fortnite