Drużyna esportowa wspiera Ukrainę. Przekazali na front kilkaset pojazdów

Od nieuzasadnionej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie minęło już dziesięć miesięcy. Choć dla niektórych przykre wydarzenie stało się częścią codzienności, Ukraińcy nie poprzestają walki o suwerenność swojego narodu. Wsparcie wobec walczących na froncie wyraża między innymi organizacja esportowa Natus Vincere, która przekazała przeszło 200 pojazdów potrzebującym na wschodzie i południu atakowanego kraju.

Samochody na front

Natus Vincere to największa ukraińska organizacja esportowa, która aktualnie najbardziej jest kojarzona za sprawą dominacji globalnej sceny Counter-Strike: Global Offensive. Wraz z rozpoczęciem wojny przez bezpodstawny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zespół aktywnie wspiera kraj w walce o niepodległość.

Efektem swoim działań podzielili się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazuje, Na’Vi finansuje zakup, naprawę oraz serwis pojazdów, które przekazywane są w najbardziej potrzebujące regiony Ukrainy. Z pojazdów korzystają różne oddziały wojsk, a co za tym idzie, wykorzystywane w działaniach wojskowych. Dotychczas armia od Na’Vi otrzymała ponad 220 pojazdów. Ciekawostką jest, że na materiale pojawił się polski akcent - wóz Ochotniczej Straży Pożarnej z Działynia.

Charytatywny turniej

Przekazywanie pojazdów zdecydowanie wspomaga działanie ukraińskich wojsk, jednak pomoc Natus Vincere nie kończy się w tym miejscu. 22 grudnia zorganizowano turniej Born to be Brave o charakterze charytatywnym. Podczas rozgrywek zbierano pieniądze na funkcjonowanie ukraińskich szpitalu. Łączna kwota zebranych pieniędzy przekroczyła pół miliona dolarów.

Udział w turnieju wzięli najpopularniejsi zawodnicy świata, a B1, ZywOo czy device to zaledwie przykłady. Nie zabrakło także Polaków, wszak drużynę zwycięzców reprezentował sam Paweł "dycha" Dycha. U jego boku w You Shall Not Pass mogliśmy oglądać frozena, Mgaiska, sdy oraz Xyp9xa.

