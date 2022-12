Świetny pomysł od EA. Chcą pomóc nowym graczom FIFA 23

Niełatwo jest z marszu wdrożyć się w działanie nowej części FIFA na kilka miesięcy po jej premierze. Świeżym graczom często przyjdzie wpaść na rywali z wyższej półki, którzy z mechanikami są zapoznani od dawna. Każdemu przyda się kilka wskazówek, nawet jeśli dotyczą one absolutnie podstawowych elementów gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl na EA Sports Women's Football Summit

EA Sports wita nowych graczy FIFA 23 z otwartymi ramionami

W serii FIFA z części na część zmieniają się pewne aspekty i w odsłonie z numerem "23" nie jest inaczej. Dużo zmian dotyczy bezpośrednio trybu Ultimate Team, gdzie na nowych zasadach funkcjonuje system zgrania, będący tak charakterystycznym elementem rozgrywki. Na krótko po premierze gracze mieli spore problemy z przyswojeniem nowych mechanik, a jeszcze trudniej przyjdzie to nowym użytkownikom w grudniu, kiedy zawartości w FUT jest jeszcze więcej.

EA Sports ma tego świadomość i zdaje sobie sprawę, że poświąteczny okres zawsze jest zastrzykiem świeżej krwi w ich flagowej produkcji. Temu też kanadyjscy twórcy postanowili przypomnieć kilka poradników z września i października, starając się ułatwić aklimatyzację nowym graczom.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

MAD DOG'S PACT obiera nowy kierunek. Pożegnanie całego składu CS:GO

Na swojego Twittera EA wrzuciło filmy tłumaczące mechaniki dryblingu, różnych sztuczek, a nawet możliwości wyboru określonego typu spotkań. W inicjatywę zaangażowano też jednego z ambasadorów FIFA 23 - Alphonso Daviesa. Piłkarz Bayernu w krótkim spocie wyjaśnia, jak funkcjonują nowe zasady systemu zgrania. Wszystko w przystępnej, sprawnej i klarownej formie.

Za taką reakcję EA Sports należy się duży plus. Niczym gościnny gospodarz wita ono nowe twarze, co być może prędko przysłuży się do ujednolicenia społeczności graczy i stworzenia im odpowiednich warunków do gry. O ile Kanadyjczykom często zarzuca się brak kontaktu z użytkownikami, tak tym razem zdecydowanie wypada im przyklasnąć - tylko tak dalej!

Te drużyny pokazały niezłomny charakter, odwracając losy spotkań. Pojedyncze procenty szans