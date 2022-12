Najlepszy gracz CSGO zagrał w VALORANTA. Nie odstawał od gwiazdy

Natus Vincere postanowiło w ramach mini show dla swoich widzów zorganizować starcie 1 na 1 między Oleksandrem "s1mplem" Kostyliewem, a Mehmetem "cNedem" ?pekiem. Panowie nie zmierzyli się jednak na faworyzowanej płaszczyźnie ukraińskiej gwiazdy CS:GO, a w VALORANCIE, gdzie to Turek ma większe doświadczenie. Wnioski i rezultaty po tym "eksperymencie" są bardzo ciekawe.

CS:GO, a VALORANT - mały test NAVI

Powszechnie mówi się, że VALORANT jest prostszy od CS:GO. Przede wszystkim tyczy się to umiejętności mechanicznych - w produkcji Riot Games rozrzut broni jest mniejszy, a co za tym idzie dużo łatwiej idzie w nauce strzelania czy celowania. Oczywiście trudniejszym aspektem do opanowania są umiejętności i postacie z samego VALORANTA, ale po przyswojeniu teorii wszystko szybko odnajduje się w praktyce.

O tych zależnościach często wypowiadali się byli gracze CS:GO, którzy przenosili się właśnie na VALORANTA. Ukraińskie Natus Vincere postanowiło to przetestować nieco radykalnymi metodami. Organizacja zaprosiła do pojedynku 1 na 1 dwóch swoich zawodników - Oleksandra "s1mpla" Kostyliewa z dywizji CS:GO i Mehmeta "cNeda" ?peka, który niedawno dołączył do drużyny VALORANTA. Sprawdzono, czy najlepszy gracz Counter-Strike'a na świecie da sobie radę, po wrzucenie na wyjątkowo głęboką wodę, w której miał się zmierzyć z ogranym, tureckim esportowcem.

W pojedynku wyłączone były umiejętności, a gracze nie wybierali postaci. Wszystko na surowych zasadach - liczyła się tylko czysta precyzja. Żadnych innych haków czy manewrów. Dwie mapy, wygrywa pierwszy, kto zdobędzie 13 punktów.

Na otwierającej planszy długo prowadził "s1mple", który wstępnie deklasował "cNeda". Wydaje się jednak, że Turek był nieco zagadywany przez prowadzącą, a gdy już skupił się na grze, szybko odzyskał kontrolę nad rywalizacją i wygrał 13:10. Druga mapa również zrobiła się zacięta, choć wszystko za sprawą nagłego powrotu "s1mpla". Ostatecznie znów to "cNed" triumfował 13:9, więc cała seria wpadła na konto Turka.

W trakcie zmagań ?pek dawał różne wskazówki Kostyliewowi i panowie wymieniali się wrażeniami odnośnie gry, mechanik czy technik. Sam "s1mple" przyznał, że nie pamięta nawet, kiedy w VALORANTA grał ostatnio, chociaż trzeba powiedzieć, iż szło mu całkiem nieźle. Nieco dłuższy trening z "cNedem" i kto wie - być może NAVI wyrobiłoby sobie nową gwiazdę składu VALORANTA.

Najwyraźniej więc rzeczywiście aż tyle różnic w samej mechanice między tytułami nie ma i adaptacja pod VALORANTA jest względnie prosta. Oczywiście nie sprawdzi się to w każdym przypadku, a "s1mple" to akurat dość wyjątkowy obiekt testów, lecz wygląda to naprawdę ciekawie i tym bardziej intrygujące jest, jak rozwinie się to wszystko w przyszłości.

