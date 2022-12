Stracili kilka tysięcy złotych. Dramat zapalonych graczy Fortnite

Limitowane przedmioty w znanych grach sieciowych mogą osiągnąć naprawdę wysokie kwoty. Jak się okazuje, nie inaczej jest w przypadku Fortnite. Przed kilkoma miesiącami, za sprawą współpracy z producentem krzeseł gamingowych, część graczy mogła wejść w posiadanie limitowanego przedmiotu. Jego cena oscylowała w okolicach 1200 dolarów - aktualnie jest jednak bezwartościowy.

Rzadkie przedmioty

Fortnite jest grą zupełnie darmową, utrzymującą się wyłącznie z dobrowolnych zakupów użytkowników. Ci w zamian za walutę premium mogą kupić przedmioty kosmetyczne, które wpływają na wygląd postaci lub broni. Przedmioty dostępne są w sklepiku wewnątrz gry. Oferta zmienia się co określony czas, regularnie kusząc graczy do kolejnego zakupu.

Istnieją jednak pewne wyjątki, a jednym z nich było malowanie "Chipset". Te zostało dodane do gry w listopadzie 2020 roku i było możliwe do zakupu wyłącznie raz. Po dwóch latach pojawiła się kolejna możliwość na jego zdobycie. Tym razem nie wewnątrz gry, lecz poprzez zakup limitowanej edycji krzesła gamingowego popularnej marki. Oprócz wygodnego siedzenia, gracze dostawali także kod, który po zrealizowaniu wewnątrz Fortnite, dodawał wspomniane malowanie.

Gracze zainwestowali i stracili tysiące

Fotele dedykowane graczom od najbardziej renomowanych producentów to niemały wydatek. Zakup mebla, który upoważniał gracza do odbioru malowania "Chipset" to wydatek 674 euro, co po aktualnym kursie przekracza 3000 złotych. Kolekcjonerzy znaleźli w tym okazję, kupując nawet kilka egzemplarzy krzesła. Rekordzista za pośrednictwem Twittera podzielił się wydatkiem na poziomie 1200 dolarów.

Jak się jednak okazało, wydane blisko 5300 złotych należy uznać za złą inwestycję. Twórcy Fortnite zdecydowali się bowiem na nagłe dodanie unikalnego malowania do sklepu wewnątrz gry. Tam było możliwe do zakupu nie za kilka tysięcy, lecz zaledwie kilkanaście złotych. Jednocześnie oznacza to solidne straty osób, które zdecydowały się na inwestycje zaledwie kilka tygodni wcześniej.

Celem krytyki w mediach społecznościowych stało się Epic Games. Firma odpowiedzialna za stworzenie i dalszy rozwój Fortnite nie odniosła się jednak do sprawy. Wszak nigdy nie obiecywali, że malowanie "Chipset" pozostanie przedmiotem o limitowanej dostępności.

