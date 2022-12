MAD DOG'S PACT obiera nowy kierunek. Pożegnanie całego składu CS:GO. Nie ostał się nawet weteran

Na samym finiszu 2022 roku polska scena CS:GO przeszła lekki wstrząs. MAD DOG'S PACT postanowił skończyć współpracę ze swoją obecną ekipą. Czyżby oznaczało to kompletne wyjście organizacji z branży?

REKLAMA

Zobacz wideo Praca marzeń naszych dzieci, żyła złota, a zarobki? "Polska w światowej czołówce"

MAD DOG'S PACT kończy ze składem CS:GO

PACT po raz pierwszy pojawił się na esportowej scenie Counter-Strike'a w lutym 2018 roku. Od tamtego czasu przez jego szeregi przewinęło się w zasadzie dwudziestu różnych graczy, choć jeden pozostawał niezmiennie w składzie. Mowa o Dawidzie "lunAticu" Cieślaku. Prowadzący drużyny kończy tym samym długą przygodę z marką, która trwała przez niemal pięć lat.

Problemem drużyny zawsze były rozgrywki zagraniczne. PACT nigdy nie podbił międzynarodowej sceny CS:GO, ani nie miał w zwyczaju regularnie jeździć na czołowe turnieje z najmocniejszymi drużynami światowego rankingu. Pod tym względem ich największym sukcesem pozostanie dość kameralny Lantrek 2019, rozgrywany w Finlandii, gdzie zespół zdobył tytuł i zainkasował 10 tysięcy euro.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Świetne wyniki esportowej akcji charytatywnej. Zebrano tysiące dolarów na ukraińskie szpitale

Dużo bardziej PACT jest znany ze swoich osiągnięć na polskim podwórku. Tyczy się to przede wszystkim dwóch tytułów mistrzowskich z Polskiej Ligi Esportowej z 2020 i 2021 roku. Ostatnim sukcesem zespołu było drugie miejsce w 25. sezonie ESL Mistrzostw Polski. W finale PACT przegrał wyraźnie z Permittą Esports. Kto wie - być może właśnie ta porażka zaważyła o losie składu, gdyż - poza konkretnym zastrzykiem gotówki - dostałby on szansę zagrania w barażach o miejsce na IEM Katowice 2022.

Krótkie oświadczenie wydał CEO PACT-u, Marcin "padre" Kurzawski. Z należytym szacunkiem podziękował on "lunAticowi" za wieloletnią współpracę, ale też i dość tajemniczo odniósł się do przyszłości sekcji CS:GO. Wychodzi bowiem na to, że PACT wcale manatków nie zwija.

Nadchodzi czas na zmiany. Wierzę mocno, że Dawid ("lunAtic") znajdzie nowy dom i osiągnie w nim swoje wymarzone cele. A co dalej z PACT? Chyba czas na "młodą Polskę"...

Długo w kontekście zmian na polskiej scenie CS:GO było cicho, ale PACT otwiera dyskusję na przełomie 2022 i 2023 roku. Na kolejne szczegóły pozostaje tylko czekać i uzbroić się w cierpliwość.

Ostatnio skład MAD DOG'S PACT tworzyli:

Dawid "lunAtic" Cieślak

Bartosz "bnox" Niebisz

Sebastian "fr3nd" Kuśmierz

Łukasz "azizz" Kałkowski

Maciej "b1elany" Biliński

Smak rozczarowania nie jest im obcy. Przegrywali najważniejsze mecze swych esportowych karier