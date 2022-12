Te drużyny pokazały niezłomny charakter, odwracając losy spotkań. Pojedyncze procenty szans

"Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe" - powiedział kiedyś Kazimierz Górski. Te słowa pasują do niejednej dyscypliny i w esporcie również można je śmiało przytaczać. W przypadku CS:GO sprawdzi się parafraza, że trzeba grać, dopóki runda trwa. Mecz nie jest przegrany przed definitywnym końcem, a kilka dowodów na to przyniósł nam 2022 rok.

Najbardziej spektakularne powroty na scenie CS:GO w 2022 roku

Renomowany portal HLTV stworzył zestawienie największych "comebacków" z czołowych spotkań esportowej sceny CS:GO. Wyliczono nawet dokładne procenty szans, które wskazywały na teoretyczne zwycięstwo ewidentnie prowadzących zespołów. Teoria nie zawsze jest jednak zgodna z praktyką, a poniższe przykłady to dobitne dowody w tej sprawie.

Najbardziej imponujący powrót do gry zaliczyło Cloud9, mierząc się z Imperial na Vertigo w trakcie IEM Rio 2022. Obydwie drużyny grały wtedy "o życie". Pierwsza mapa zakończyła się wygraną C9 po dogrywce, ale Brazylijczycy chcieli się odgryźć na drugiej planszy. Prowadzili wynikiem 15:6. Przyparci do ściany Rosjanie musieli zdobyć 9 punktów z rzędu. Nie było miejsca na żadną pomyłkę.

I to się im udało. Cloud9 doprowadziło do dogrywek, a finalnie wygrało całą mapę i wysłało Imperial do domu. Szanse na zwycięstwo Brazylijczyków przy wyniku 15:6 HLTV obliczyło na 98,9%. Doszło więc do czegoś wyjątkowo niespotykanego - okazji jednej na sto.

98,8% nie pomogło też Team Liquid, który przegrał z Natus Vincere na BLAST Premier World Final 2022, pomimo prowadzenia 13:4. Takim powrotem zwieńczony został 2022 rok. Co ciekawe jednak NAVI i tak nie zdołało wygrać tego meczu. Na trzeciej mapie to Amerykanie cieszyli się ze zwycięstwa.

Rewelacyjny powrót w meczu o największą stawkę zaserwował też FaZe Clan. Mowa o finale IEM Katowice 2022 i otwierającym serię Inferno. Odbicie się od dna Clanu przeszło już do historii CS:GO, a ace w wykonaniu Robina "ropza" Koola, zdobyty na wagę dogrywki, na pewno znajdzie się w kompilacjach najlepszych zagrań roku.

Lista sześciu największych "comebacków" 2022 wygląda następująco:

Cloud9 22:19 Imperial (6:15; Vertigo; 98,9% prawdopodobieństwa wygranej Imperial)

Natus Vincere 16:14 Team Liquid (4:13; Ancient; 98,8% prawdopodobieństwa wygranej Liquid)

Sprout 19:17 forZe (5:14; Inferno; 98,3% prawdopodobieństwa wygranej forZe)

FaZe Clan 19:15 G2 Esports (7:15; Inferno; 98% prawdopodobieństwa wygranej G2)

Vitality 19:16 G2 Esports (7:15; Inferno; 98% prawdopodobieństwa wygranej G2)

BIG 19:16 FURIA (3:13; Vertigo; 97,7% prawdopodobieństwa wygranej FURII)

