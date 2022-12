Genialna karta Angela Di Marii w FIFA 23. Każdy gracz powinien ją zdobyć

To już ostatnie dni mundialowej zawartości w FIFA 23, dlatego warto zainteresować się kartami, które są jeszcze dostępne do zdobycia. Niewątpliwie do takowych należy Angel Di Maria w wersji Drużyny Turnieju.

Angel Di Maria znakomity w FIFA 23

Angel Di Maria nie został uwzględniony w standardowej Drużynie Turnieju, ale dorzucono go formie dodatkowego SBC. I to właśnie ono jest tą wyjątkową gratką dla graczy. Karta wygląda znakomicie, a koszt samego wyzwania to cena adekwatna pod budżet każdego użytkownika.

Za Argentyńczyka trzeba wyłożyć około 120-130 tysięcy monet. To naprawdę niewiele jak na kartę o ocenie na poziomie 90 punktów z bardzo przyzwoitymi statystykami. Di Maria jest szybki, a do tego ma naprawdę przyzwoite umiejętności podań, strzałów i dryblingu. Dodatkowo dochodzi do tego pięć gwiazdek sztuczek i cztery słabszej nogi - przyzwoity przydział, który zadowoli nawet bardziej wybrednych graczy.

Kolejnym pozytywnym aspektem jest unikatowy styl biegu, który bazowo jest przydzielony Di Marii jako eksplozywny. W FIFA 23 to niepozorny szczegół, ale ma dużą wagę. Wszystkie te właściwości razem w zasadzie wyeliminowały błędy wieku wczesnego, które tyczą się bazowej wersji Argentyńczyka.

Pozytywną reakcję graczy na kartę Di Marii idealnie oddaje wykaz z portalu FUTBIN. Użytkownicy strony zostawili Argentyńczykowi praktycznie 13 tysięcy pozytywnych opinii na krótko po wyjściu SBC o kartę. Czyni go to najbardziej lubianym piłkarzem w Ultimate Team w FIFA 23.

Czy więc warto robić kartę Drużyny Turnieju Angela Di Marii? Pytanie retoryczne. Warto zająć się specjalnym SBC o piłkarza, bo będzie ono dostępne do 1 stycznia, a takie "prezenty" od EA Sports do prawdziwa rzadkość.

