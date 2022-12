G2 Esports gotowe na 2023 rok. Skład w League of Legends skompletowany

W ostatnich tygodniach G2 Esports podziękowało za współpracę trzem graczom swojego składu League of Legends. Zwiastowało to duże zmiany, a sama organizacja nie mogła długo zwlekać z ich ogłoszeniem. Już wiemy, jak będzie wyglądał zespół "Samurajów" w 2023 roku.

G2 Esports gotowe na 2023 rok

2022 rok zakończył się dla G2 dużym rozczarowaniem związanym z Worldsami. Drużyna nie zdołała nawet wyjść z grupy. Mało tego - skończyła ją z tylko jedną wygraną. Liczono na poprawę po braku awansu na edycję z 2021 roku. Zespół chciał powtórzyć sukcesy pokroju drugiego miejsca z 2019 roku czy półfinałów z 2020 roku. Tymczasem wypadł bardzo blado, odpadając w przedbiegach.

Z tego względu zmiany nie dziwią. Pożegnano Victora "Flakkeda" Lirolę, Raphaëal "Targamasa" Crabbé, ale też - co najważniejsze dla Polaków - Marcina "Jankosa" Jankowskiego. Polski Jungler odszedł z formacji po niemal pięciu latach. Jak już doskonale wiadomo, "Jankos" przeniósł się do Heretics.

Nowy skład G2 Esports uzupełnili Martin "Yike" Sundelin, Steven "Hans sama" Liv i Mihael "Mikyx" Mehle. Dla ostatniego z nich to mały powrót na stare śmieci. Słoweniec miał już okazję reprezentować G2 Esports w latach 2018-2022. Z "Samurajami" rozstał się w styczniu, ale najwyraźniej stara miłość nie rdzewieje, bo przywrócono go do składu już po niecałych dwunastu miesiącach.

G2 potwierdziło odświeżoną piątkę, wypuszczając specjalny, pomysłowo wyreżyserowany film o klimatyce "Ojca Chrzestnego". Mieszanka wygląda bardzo ciekawie, gdyż poszczególni gracze mieli już przetarcie zarówno na europejskiej jak i amerykańskiej scenie League of Legends. Jednocześnie sam "Yike" będzie debiutował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. To dla młodego Szweda duża szansa. Czeka go niełatwe zadanie, gdyż to właśnie on wejdzie w buty pozostawione przez "Jankosa", przejmując rolę Junglera.

Skład G2 Esports w League of Legends na 2023 rok stworzą:

Sergen "BrokenBlade" Çelik (Top)

Martin "Yike" Sundelin (Jungler)

Rasmus "caps" Borregaard Winther (Mid)

Steven "Hans sama" Liv (Bot)

Mihael "Mikkyx" Mehle (Support)

Dylan Falco (Trener)

